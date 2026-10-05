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Kaynak: AA

Türkiye, Hırvatistan’da düzenlenen Balkan Güreş Şampiyonası’nın 20 yaş altı kategorisinde 47 madalyayla organizasyonu tamamladı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasında, Koprivnica kentinde gerçekleştirilen şampiyonanın sona erdiği bildirildi.

Ay-yıldızlı güreşçiler, 15 ve 17 yaş altı kategorilerinde elde ettikleri takım şampiyonluklarının ardından 20 yaş altında da üç stilde zirvede yer aldı.

20 Yaş Altı Güreş Milli Takımı, organizasyon boyunca 15 altın, 13 gümüş ve 19 bronz madalya kazanarak toplamda 47 kez kürsüye çıktı.

Türkiye, şampiyonanın 15 yaş altı kategorisinde 45, 17 yaş altında ise 39 madalya elde etmişti.

Böylece ay-yıldızlı sporcular, üç farklı yaş kategorisinde toplam 131 madalyaya ulaşarak Balkan Şampiyonası’nı tamamladı.