Milli güreşçiler, Hırvatistan'ın Koprivnica kentinde düzenlenen 17 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı.

Milli güreşçiler Balkanlar'a damga vurdu: 39 madalya birden - Resim : 1

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre milli sporcular, organizasyonu toplam 39 madalyayla tamamladı. Türkiye'nin madalya bilançosu 15 altın, 16 gümüş ve 8 bronz oldu.

GREKOROMEN MİLLİ TAKIMI BALKAN ŞAMPİYONU

17 Yaş Altı Grekoromen Milli Takımı, şampiyonada 5 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 8 madalya elde etti.

Milli takım bu performansıyla takım sıralamasında Balkan şampiyonu oldu.

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SERBEST GÜREŞTE 19 MADALYA

17 Yaş Altı Serbest Güreş Milli Takımı da organizasyonda önemli bir madalya başarısı yakaladı.

Milliler, 7 altın, 8 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 19 madalyanın sahibi oldu.

KADIN MİLLİLERDEN 12 MADALYA

17 Yaş Altı Kadınlar Güreş Milli Takımı ise şampiyonayı 3 altın, 7 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı.

Kadın milliler böylece toplam 12 madalya kazanırken, Türkiye üç kategoride toplam 15 altın, 16 gümüş ve 8 bronz madalyaya ulaşarak şampiyonadan 39 madalyayla ayrıldı.