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Kaynak: AA

Milli güreşçiler, Hırvatistan'ın Koprivnica kentinde düzenlenen 17 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre milli sporcular, organizasyonu toplam 39 madalyayla tamamladı. Türkiye'nin madalya bilançosu 15 altın, 16 gümüş ve 8 bronz oldu.

GREKOROMEN MİLLİ TAKIMI BALKAN ŞAMPİYONU

17 Yaş Altı Grekoromen Milli Takımı, şampiyonada 5 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 8 madalya elde etti.

Milli takım bu performansıyla takım sıralamasında Balkan şampiyonu oldu.

SERBEST GÜREŞTE 19 MADALYA

17 Yaş Altı Serbest Güreş Milli Takımı da organizasyonda önemli bir madalya başarısı yakaladı.

Milliler, 7 altın, 8 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 19 madalyanın sahibi oldu.

KADIN MİLLİLERDEN 12 MADALYA

17 Yaş Altı Kadınlar Güreş Milli Takımı ise şampiyonayı 3 altın, 7 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı.

Kadın milliler böylece toplam 12 madalya kazanırken, Türkiye üç kategoride toplam 15 altın, 16 gümüş ve 8 bronz madalyaya ulaşarak şampiyonadan 39 madalyayla ayrıldı.