İnanç ve kültür, toplumların kendine özgü düşünce yapıları ve yaşam biçimleri oluşturmalarında belirleyici bir rol oynamaktadır. Türk kültüründe yalnızca bir tatlı olmayıp, aynı zamanda derin anlamlar barındıran bir hayır ve paylaşım simgesi olan Lokma, kutsal bir anlam taşıyan, paylaşmayı, dayanışmayı ve sevgi bağlarını güçlendiren önemli bir ritüeldir.

Toplumsal ve manevi anlamı hayır ve dua olup vefat edenlerin ruhuna, bir dileğin kabulüne şükretmek için "lokma döktürülür". Geçmişten günümüze, özellikle hayır etkinliklerinde, cenazelerde, mevlitlerde, kandillerde, dini bayramlarda, sünnetlerde ve Cuma namazı sonrasında lokma ikramı, toplumsal dayanışmayı, yardımlaşmayı ve vefat edenlerin anısını yaşatma geleneğini sürdürme nedeni olup aynı zamanda hayır sahiplerinin dualarının kabulü için yapılan bir paylaşımdır.

Hayır lokması geleneği, vefat edenlerin ruhuna dualar göndermek, onların anısını yaşatmak ve hayır yapmak amacıyla yüzyıllardır süregelen bir uygulamadır.

Hayır sahipleri, sevdiklerinin ruhuna dua edilmesi ve manevi bir kazanç elde edilmesi için lokma tatlısı döktürerek zengin-fakir ayrımı olmadan sokaktan geçen herkese ikram ederek halkın bağ kurmasını sağlar. Lokma dağıtımı, bir dua ve hayır çağrısı olup toplumda birlik ve beraberliği güçlendiren önemli bir geleneğin parçasıdır.

İlk kez 11. yüzyılda Kaşgarlı Mahmud'un Dîvânu Lugâti't-Türk adlı eserinde luqma sözcüğü olarak geçtiği görülen lokma tatlısının kökeni 13. yüzyıla, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine kadar uzanır. İlk yazılı tarifleri Arap mutfağında "kadı lokması" adı ile görülen bu lezzet, zamanla Osmanlı saray mutfağında ve halk kültüründe yer edinmiştir.

Osmanlı döneminde saraylarda ve halk arasında özel ziyafetlerde tüketildiği bilinen ve Osmanlı saray mutfağından halk kültürüne geçen; un, maya, şeker ve suyla yapılan hamurun kızartılıp şerbetlenmesiyle oluşan lokma tatlısı, günümüzde özellikle İzmir kültürünün en önemli simgelerinden biri olarak görülmektedir.

Vefat edenlerin ruhuna dua edilmesi ve halka ücretsiz ikram esas olup ölümün ardından, mevlitte, kandilde ya da hayır amacıyla sokaklarda dökülüp dağıtılır. Zamanla inanç ve yardımlaşma amacıyla sokaklarda pişirilen lokma bir ritüele dönüşmüştür.

Lokma döktürmek, yalnızca geçmişten gelen bir gelenek değil, gelecek nesillere aktarılması gereken bir kültürel mirastır. Bu nedenle hayır lokması dağıtımı, aşure geleneği gibi toplumsal bağları güçlendiren, paylaşma ve yardımlaşma duygularını pekiştiren önemli bir etkinlik olmaya devam etmektedir.

Lokma geleneğinin tarihine bakıldığında İslam öncesi Orta Asya Türk toplumlarına kadar gitmektedir. Orta Asya Türk topluluklarında bulanan “kut” inancı” yaşamı kutsal bir bağlamda ele alan ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren paylaşıma dayalı bir anlayışı temsil eder. Bu çerçevede yemek paylaşımı, sıradan bir uygulama olmayıp aynı zamanda kutsallık içeren bir ritüel olarak toplumsal bağların pekiştirilmesinde önemli bir rol oynamıştır.

Bu inanç, manevi yaşamda da derin bir yer edinmiş, İnsanlar, doğa olaylarını, zaferleri ve felaketleri ilahi bir iradenin belirtisi olarak yorumlamışlardır.

Yemek, şenlik ve paylaşım gibi ritüeller ise kut inancının toplumsal dayanışmayı güçlendiren yönlerini yansıtan uygulamalar arasında yer almıştır. İslamiyetin kabulüyle birlikte Kut inancı, İslami değerlerle harmanlanarak, kutsal yemek paylaşımı gibi ritüellerle güncelleşmiştir.

Eski Türk kültüründe belirli vesilelerle Kut inancı bünyesinde toy verilmesi yaygındır. Ziyafet anlamı taşıyan toylarda yeme içme öne çıkar ve sonrasında sofranın tamamı orada bulunanlara bırakılır. Bu durum bir yemek ritüelinin siyasi ve sosyal bağlamda işlevselliğini göstermesi açısından önemlidir. O dönemlerde yemek kültürünün paylaşımı olarak görülen lokma İslami kültürde islami ritüellerle bezenerek varlığını korumuştur.

Bu gelenek İslam öncesi dönemlerden itibaren Anadolu, Mezopotamya ve Orta Asya’da dayanışma ve paylaşma kültürünün bir parçası olarak var olmuştur. İslam’ın kabulüyle birlikte dini bir içerik kazanmış ve özellikle Alevi-Bektaşi topluluklarında yemek ve lokma paylaşımı, manevi bir ibadet ve birlikteliği güçlendiren bir uygulamaya dönüşmüş, tekke ve dergâhlar, “helalhane” adı verilen mutfaklarıyla, lokma geleneğinin uygulandığı merkezler haline gelmiş ve toplumsal dayanışmayı artırmıştır.

İnsanoğlunun varlığını devam ettirebilmesi için, beslenme, barınma, inanma gibi çeşitli temel ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli ritüellere başvurmuş ve bu ritüelleri nesilden nesile aktarmıştır. Ritüellerin temelinde kutsal kabul edilen mitik bilgi bulunmaktadır.

Bu görüş doğrultusunda Anadolu Türk toplumundaki Alevi-Bektaşi inancında adak ve şükran ritüeli olarak paylaşılan lokma hep varlığını sürdürmüştür.

Anadolu Türk toplumunda, inanç temelinde bir birlik ve anlam dünyası inşa eden Alevi-Bektaşi kültürü, yemek kültürünü özellikle ibadet bağlamında “lokma” kavramı ile ifade etmektedir.

İnanç boyutuyla bir birlik ve anlam dünyası yaratan Alevi-Bektaşi kültürü, özellikle ibadet alanında görülen yemek kültürünü cemler, adak törenleri ve geçiş dönemleri gibi çeşitli ritüel ve törenlerde işlevsel bir niteliğe bürünen lokma geleneği, bu bağlamda zengin bir anlam dünyası sunmaktadır.

Alevi geleneğinde Lokma, Hz. Ali, Ehlibeyt sevgisi ve Kerbela Olayı ile derin bir bağlantıya sahiptir. Kerbela’da yaşanan acılar, paylaşma ve dayanışma fikrinin sembolü olarak Lokma geleneğini daha da anlamlı hale getirmiştir.

Lokma, Alevilik inancında, kutsal bir anlam taşıyan, paylaşmayı, dayanışmayı ve sevgi bağlarını güçlendiren manevi boyutu ön planda tutulan önemli bir ritüeldir. Alevilikte Lokma, sıradan bir yemek paylaşımı olarak görülmez. Lokma’nın hazırlanışı, sunumu ve paylaşımı başlı başına bir ibadet olarak kabul edilir.

Alevi-Bektaşi inancında lokma, pişirilen veya hazırlanan her türlü yiyeceğin Hak yoluna adanması, rızalıkla paylaşılması ve toplulukla bölüşülmesi demektir. Sadece bir yemek değil; birlik, eşitlik, paylaşma ve rızalık temellerine dayanan kutsal bir inanç ve kültür ritüelidir.

Lokma, çoğu zaman dua ve niyetlerle hazırlanır. Bu yönüyle lokma, kutsallık kazanan bir ibadet aracı haline gelir. Alevi inancında lokmanın paylaşımı sırasında; “Paylaştıkça çoğalır, bölüştükçe bereketlenir.” niyeti vurgulanarak topluluk üyeleri arasında sadece maddi değil, manevi bir bağ da kurulur, bu nedenle lokma geleneği, insanın hem Tanrı’ya hem de diğer insanlara olan sevgisini ifade etme yollarından biri olarak görülür.

Alevilik inancının özünü anlamada önemli bir anahtar olan lokma geleneği, Alevi inancında önemli bir trajedi olan Kerbela olayında yaşanan zulmün unutulmaması ve bu zulmün ruhani boyutunun yaşatılması için önemli bir araçtır. Lokma paylaşımları, Kerbela şehitlerinin anısını yaşatmak ve onların manevi mirasına sahip çıkmak anlamına gelir.

Bektaşi inancında 12 gün tutulan Muharrem orucu ve aşure geleneği, bir şükür ifadesinden ziyade derin bir matem ritüeli olarak kabul görmektedir.

Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin’in Muharrem ayının onuncu günü Kerbela’da şehit edilmesi, bu anlayışın temelini oluşturmaktadır. Bu tarihten itibaren aşure, Hz. Hüseyin ve onunla birlikte şehit düşenlerin ruhuna ithafen pişirilip ücretsiz dağıtılan sembolik bir yiyecek olarak lokma kültürünün yansıması hâline gelmiştir. Sadece bireysel bir ibadet olmayıp aynı zamanda toplumsal bir dayanışma pratiği olan lokma paylaşımı, geçmişten günümüze uzanan ve geleceğe taşınması gereken kutsal bir mirastır.