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Trendyol Süper Lig'deki yeni yayın ihalesinin 13 Ocak 2027 tarihinde yapılması planlanırken kulüplerin mevcut yayın gelirlerine yönelik beklentileri sürüyor. Bu süreçte Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak Galatasaray ile Barcelona'nın yayın gelirleri arasındaki fark da dikkat çekti.

Galatasaray'da gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında kulübün yayın gelirleri de gündeme taşındı. Divan kurulu üyesi Mete İkiz, sarı-kırmızılı kulübün yayın gelirinin 16 milyon euro seviyesinde olduğunu ifade ederek durumu "Türk futbolunun kanayan yarası" sözleriyle değerlendirdi.

GALATASARAY 16 MİLYON, BARCELONA 160 MİLYON EURO

Galatasaray'ın 13 Ekim Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Barcelona'nın yayın gelirinin ise 160 milyon euro olduğu belirtildi. Böylece iki kulüp arasındaki yayın geliri farkı 10 kata ulaştı.

Öte yandan İngiltere Premier Lig şampiyonu Arsenal'in yayın gelirinin 198,7 milyon euro olması da öne çıkan rakamlardan biri oldu.