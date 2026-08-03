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Kaynak: AA

TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre Temmuz ayında en fazla fiyat artışı sağlık sektöründeki belirli kalemlerde kaydedildi. Listenin en üst sırasında yüzde 50,42'lik rekor artışla ayaktan tedavi edici ve rehabilite edici hizmetler yer aldı.

Sağlık harcamalarını takip eden diğer en yüksek artışlar ise soğan, sarımsak, havuç gibi taze ve soğutulmuş sebzeler ile mutfak alışverişinin ana kalemlerinde görüldü.

MEYVE FİYATLARI YÜZDE 20 GERİLEDİ

Temmuz ayında pazar tezgâhları ve giyim reyonlarında ise yüzleri güldüren indirimler gerçekleşti. Yaz mevsiminin etkisiyle mahsül bolluğu yaşanan taze meyveler kategorisi, yüzde 20,44'lük düşüşle Temmuz ayının en çok ucuzlayan ürün grubu oldu.

Meyvedeki ucuzlamayı turunçgiller, tropikal meyveler ve kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan yumurta takip etti. Ayrıca sezon sonu indirimlerinin başladığı giyim sektöründe de belirgin fiyat düşüşleri kaydedildi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, temmuzda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Ayaktan tedavi edici ve rehabilite edici hizmetler 50,42 Diğer sebzeler, taze veya soğutulmuş (soğan, sarımsak, havuç, mantar, zeytin gibi) 25,87 Yumrulu sebzeler 21,63 Meyvesi yenen sebzeler, taze ve soğutulmuş (domates, biber, salatalık, kabak gibi) 14,53 Tanısal görüntüleme hizmetleri ve medikal (tıbbi) laboratuvar hizmetleri 12,34 Kişisel ulaşım araçlarının sürücüsüz olarak kiralanması 10,94 Çay ve demlenerek hazırlanan diğer bitkisel ürünler 9,96 Hava yolu ile yurt içi yolcu taşımacılığı 9,07 Biralar 7,39 İçkiler ve likörler 7,39

Temmuzda fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle: