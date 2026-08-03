Hava sıcaklığı artacak mı? Havalar serinleyecek mi? Eyyam-I Bahur geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 3 Ağustos Pazartesi günü için yayımladığı hava durumu raporuna göre Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Antalya'nın iç kesimleri ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtilirken, Meteoroloji Mühendisi Adil Tek ise hafta ortasından itibaren özellikle İstanbul'da sıcaklıkların yeniden yükselişe geçeceğini, perşembe günü bazı ilçelerde 40 dereceye yaklaşabileceğini söyledi.