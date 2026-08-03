Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Hava sıcaklığı artacak mı? Havalar serinleyecek mi? Eyyam-I Bahur geliyor

Hava sıcaklığı artacak mı? Havalar serinleyecek mi? Eyyam-I Bahur geliyor

Meteoroloji'nin 3 Ağustos hava durumu tahminine göre Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in bazı kesimleri ile Antalya'nın iç kesimleri ve Ardahan'da sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken, hafta ortasında özellikle İstanbul'da yeniden artış öngörülüyor.

Kaynak: Diğer
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Hava sıcaklığı artacak mı? Havalar serinleyecek mi? Eyyam-I Bahur geliyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 3 Ağustos Pazartesi günü için yayımladığı hava durumu raporuna göre Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Antalya'nın iç kesimleri ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtilirken, Meteoroloji Mühendisi Adil Tek ise hafta ortasından itibaren özellikle İstanbul'da sıcaklıkların yeniden yükselişe geçeceğini, perşembe günü bazı ilçelerde 40 dereceye yaklaşabileceğini söyledi.

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Hava sıcaklığı artacak mı? Havalar serinleyecek mi? Eyyam-I Bahur geliyor - Resim: 2

HAVA SICAKLIĞI

İç kesimlerde biraz artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarı ve yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

2 20
Hava sıcaklığı artacak mı? Havalar serinleyecek mi? Eyyam-I Bahur geliyor - Resim: 3

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

3 20
Hava sıcaklığı artacak mı? Havalar serinleyecek mi? Eyyam-I Bahur geliyor - Resim: 4

3 Ağustos Pazartesi gününe ilişkin hava durumu tahmini ise şöyle:

4 20
Hava sıcaklığı artacak mı? Havalar serinleyecek mi? Eyyam-I Bahur geliyor - Resim: 5

MARMARA
Az bulutlu ve açık zamanla kuzeyi parçalı ve çok bulutlu, Kırkalreli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

5 20
Hava sıcaklığı artacak mı? Havalar serinleyecek mi? Eyyam-I Bahur geliyor - Resim: 6

BURSA 20°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE 22°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 22°C, 31°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 19°C, 31°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

6 20
Hava sıcaklığı artacak mı? Havalar serinleyecek mi? Eyyam-I Bahur geliyor - Resim: 7

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

7 20
Hava sıcaklığı artacak mı? Havalar serinleyecek mi? Eyyam-I Bahur geliyor - Resim: 8

A.KARAHİSAR 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 24°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 20°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

8 20
Hava sıcaklığı artacak mı? Havalar serinleyecek mi? Eyyam-I Bahur geliyor - Resim: 9

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Pazartesi zamanla Antalya'nın iç kesimlerinin parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

9 20
Hava sıcaklığı artacak mı? Havalar serinleyecek mi? Eyyam-I Bahur geliyor - Resim: 10

ADANA 24°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 25°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

BURDUR 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 23°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

10 20
Hava sıcaklığı artacak mı? Havalar serinleyecek mi? Eyyam-I Bahur geliyor - Resim: 11

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Çankırı'nın kuzey ve batı çevrelerinin öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

11 20
Hava sıcaklığı artacak mı? Havalar serinleyecek mi? Eyyam-I Bahur geliyor - Resim: 12

ANKARA 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu

KONYA 20°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu

NEVŞEHİR 17°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

12 20
Hava sıcaklığı artacak mı? Havalar serinleyecek mi? Eyyam-I Bahur geliyor - Resim: 13

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Düzce, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

13 20
Hava sıcaklığı artacak mı? Havalar serinleyecek mi? Eyyam-I Bahur geliyor - Resim: 14

BOLU 16°C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 20°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 19°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlı

14 20
Hava sıcaklığı artacak mı? Havalar serinleyecek mi? Eyyam-I Bahur geliyor - Resim: 15

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri, Trabzon’un iç ve yüksek kesimleri ile öğleden sonra Çorum'un kuzey kesimlerinin aralıklı ve yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

15 20
Hava sıcaklığı artacak mı? Havalar serinleyecek mi? Eyyam-I Bahur geliyor - Resim: 16

AMASYA 18°C, 35°C
Parçalı bulutlu

RİZE 21°C, 29°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak yağışlı

SAMSUN 21°C, 30°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 23°C, 29°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç ve yüksekleri aralıklı ve yerel sağanak yağışlı

16 20
Hava sıcaklığı artacak mı? Havalar serinleyecek mi? Eyyam-I Bahur geliyor - Resim: 17

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi)öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

17 20
Hava sıcaklığı artacak mı? Havalar serinleyecek mi? Eyyam-I Bahur geliyor - Resim: 18

ERZURUM 16°C, 34°C
Parçalı bulutlu

KARS 15°C, 31°C
Parçalı bulutlu,

MALATYA 21°C, 39°C
Az bulutlu

VAN 18°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

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Hava sıcaklığı artacak mı? Havalar serinleyecek mi? Eyyam-I Bahur geliyor - Resim: 19

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

19 20
Hava sıcaklığı artacak mı? Havalar serinleyecek mi? Eyyam-I Bahur geliyor - Resim: 20

DİYARBAKIR 25°C, 44°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN 31°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 27°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 26°C, 42°C
Az bulutlu ve açık

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