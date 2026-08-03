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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca vatandaşın maaş zammından kira artışlarına kadar hayatının her alanını etkileyen temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'e göre temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78 artarken, yıllık enflasyon yüzde 31,75 olarak gerçekleşti. Ancak açıklanan bu rakamlar, bağımsız kurumların verileriyle oluşan derin uçurum ve şeffaflık tartışmaları nedeniyle ekonomistlerin sert eleştirilerine hedef oldu.

Vatandaşların market, kira ve ulaşım gibi temel harcama kalemlerindeki yangın büyürken, TÜİK'in beklentilerin altında kalan temmuz ayı verileri ekonomi kamuoyunda tartışma yarattı. İTO, TÜRK-İŞ ve ENAG gibi kurumların açıkladığı veriler ile resmi veriler arasındaki makasın giderek açılmasına dikkat çeken uzmanlar, kurumun güvenilirliğini ve hukuki tutumunu sert bir dille eleştirdi.

"TÜİK YARGI KARARLARINI TANIMIYOR"

Sosyal Politika Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, TÜİK'in madde fiyat listesini açıklamayı durdurmasına karşı DİSK'in açtığı ve kazandığı davayı hatırlatarak kurumun hukuki tutumunu eleştirdi. Çelik, kesinleşmiş yargı kararına rağmen verilerin gizlendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“TÜİK ağzıyla kuş tutsa olmaz! Ne yaparsa yapsın enflasyon verileri konusunda inandırıcı olamaz, kamu vicdanını tatmin edemez. Çünkü kesinleşmiş yargı kararlarına uymayan bir devlet kurumu ciddiye alınamaz. DİSK tarafından açılan davada Ankara 6. İdare Mahkemesi, bilgi talebinin reddedilmesinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti ve bu karar kesinleşti. Eski başkanın uygulamadığı yargı kararını, yeni başkan Mehmet Arabacı da benimsemiş görünüyor. Hukuk tanımayan TÜİK yönetimi, kurumu yargıya meydan okuyan bir yapıya dönüştürdü.”

"BANA GÖRE HİÇBİRİ DOĞRU DEĞİL, HALKIN ENFLASYONUNU KONUŞALIM"

YENİÇAĞ yazarı ve ekonomist Selçuk Geçer, farklı kurumların açıkladığı veriler arasındaki uçuruma dikkat çekerek tablodaki rakamların hiçbirinin sokaktaki gerçeği yansıtmadığını savundu. Geçer, farklı kurumların enflasyon hesaplamalarını şu şekilde karşılaştırdı:

“ENAG: Aylık yüzde 3,07 | Yıllık yüzde 50,49

TÜRK-İŞ (Mutfak Enflasyonu): Aylık yüzde 3,30 | (Yıllık %39,85)

İTO (İstanbul Enflasyonu): Aylık yüzde 2,06 | Yıllık yüzde 35,20

TÜİK: Aylık yüzde 1,78 | Yıllık yüzde 31,12”

Geçer, bu tabloyu, "Bana göre hiçbiri doğru değil. Halkın enflasyonunu konuşalım" sözleriyle yorumladı.

"VERİLER BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI"

Finansal Piyasalar Uzmanı İris Cibre ise kurumlar arası uçurumu rakamlarla özetledi. TÜİK'in aylık yüzde 1,78 ve yıllık yüzde 31,75'lik oranının beklentilerin altında kaldığını vurgulayan Cibre; TÜRK-İŞ'in aylık yüzde 3,30 (yıllık %39,85) ve İTO'nun aylık yüzde 2,06 (yıllık %35,20) oranlarına dikkat çekerek, enflasyon sepetleri ve ölçümlemeleri arasındaki dramatik farkı gözler önüne serdi.

"TÜİK, ENAG'IN YÜZDE 58'İ KADAR ENFLASYON AÇIKLADI"

Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, kümülatif verilere odaklanarak aylık ve yıllık bazdaki erimeyi hesapladı. Babuşcu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2026 yılı Temmuz itibarıyla 7 aylık kümülatif enflasyonda TÜİK ile ENAG arasında 10 puan fark var. Yıllık enflasyon hesaplamalarında ise TÜİK ve İTO yakın seyrederken, ENAG ile yine açık ara fark bulunuyor. İşin özeti; TÜİK'in Temmuz 2026 aylık enflasyon rakamı, ENAG’ın sadece yüzde 58’ine denk geliyor."