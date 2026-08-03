Yeniçağ Gazetesi
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Düğün yolunda acı olay: Gelin arabası takla attı

Düğün yolunda yaşanan trafik kazası, mutlu günü korku dolu anlara çevirdi.

Kaynak: DHA
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Düğün yolunda acı olay: Gelin arabası takla attı - Resim: 1

Nevşehir’de gelin arabasının takla attığı kazada gelin ve damat hafif yaralandı.

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Düğün yolunda acı olay: Gelin arabası takla attı - Resim: 2

Kaza, saat 20.00 sıralarında merkez ilçeye bağlı Göre beldesinde meydana geldi. Damat Eren G. idaresindeki 50 EK 534 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

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Düğün yolunda acı olay: Gelin arabası takla attı - Resim: 3

Kazada araç sürücüsü damat Eren G. ile gelin Seda N.Y. hafif yaralandı.

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Düğün yolunda acı olay: Gelin arabası takla attı - Resim: 4

Düğün salonuna 300 metre uzaklıkta meydana gelen kaza nedeniyle konvoyda bulunan yakınları büyük endişe yaşadı.

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Düğün yolunda acı olay: Gelin arabası takla attı - Resim: 5

GELİN-DAMAT HASTANEYE KALDIRILDI

Düğün konvoyunda bulunanların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı gelin ve damat, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’ne getirildi.

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