Bağımsız araştırmacıların kurduğu ENAG, mayıs ayı enflasyonunu aylık bazda yüzde 2,16 artırırken yıllık enflasyon ise yüzde 53,13 şeklinde olmuştu.
ENAG Temmuz 2026 enflasyon oranını açıkladı
ENAG, Temmuz 2026 enflasyon verisini paylaştı. ENAG verilerine göre; enflasyon aylık yüzde 3,07 arttı.Cemile Kurel
ENAG, Haziran ayı enflasyon verisini de paylaşmıştı. ENAG verilerine göre; aylık bazda yüzde 1,94 yıllık enflasyon yüzde 51,49 belirlenmişti.
ENAG, Temmuz ayı enflasyon verisini paylaştı. ENAG verilerine göre; aylık bazda yüzde 3,07 yıllık enflasyon yüzde 50,49 olarak açıklandı.
ÖNCÜ VERİ AÇIKLANMIŞTI
Enflasyonda önce veri olarak bilinen İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2026 Temmuz ayına ilişkin enflasyon verisi de geçtiğimiz gün belli olmuştu. Açıklanan verilerde enflasyon aylık bazda yüzde 2,06 artarken yıllık 35,20 ye yükselmişti.
ANALİSTLERİN BEKLENTİSİ NEYDİ?
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) temmuzda yüzde 1,82 artacağını tahmin ediyordu.
Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,82) haziranda yüzde 32,11 olan yıllık enflasyonun temmuzda yüzde 31,80'e gerilemesi bekleniyordu.
Temmuz 2026 enflasyon beklentisi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi ile belli olmuştu. Ankete göre piyasa katılımcılarının temmuz ayına ilişkin enflasyon beklentisi yüzde 1,68 olarak gerçekleşmişti.