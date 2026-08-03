ENAG Temmuz 2026 enflasyon oranını açıkladı

ANALİSTLERİN BEKLENTİSİ NEYDİ?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) temmuzda yüzde 1,82 artacağını tahmin ediyordu.

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,82) haziranda yüzde 32,11 olan yıllık enflasyonun temmuzda yüzde 31,80'e gerilemesi bekleniyordu.

Temmuz 2026 enflasyon beklentisi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi ile belli olmuştu. Ankete göre piyasa katılımcılarının temmuz ayına ilişkin enflasyon beklentisi yüzde 1,68 olarak gerçekleşmişti.