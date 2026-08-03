Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (3 Ağustos 2026)

Altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (3 Ağustos 2026)

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik olası saldırıları bir anlaşma fırsatı yaratmak amacıyla ertelemesi ve petrol fiyatlarındaki gerileme, altın fiyatlarında ani bir yükselişi tetikledi. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın çeyrek altın kaç TL oldu?

Cemile Kurel Cemile Kurel
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Altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (3 Ağustos 2026) - Resim: 1

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni askeri adımları olası bir diplomatik anlaşmaya zemin hazırlamak amacıyla ertelemesi, petrol fiyatlarında düşüşe yol açarken altın fiyatlarında ise pazartesi gününün ilk saatlerinde yukarı yönlü bir ivme yarattı.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (3 Ağustos 2026) - Resim: 2

İç ve dış piyasalardaki jeopolitik gelişmelerle birlikte vatandaşlar ve yatırımcılar "Çeyrek altın, gram altın ve yarım altın bugün kaç lira?" sorusunun yanıtını arıyor.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (3 Ağustos 2026) - Resim: 3

Haftanın ilk işlem gününe girerken gram altın 6.206 TL seviyesinden, uluslararası piyasalarda ons altın ise 4.066 dolar seviyesinden güne başladı. Piyasaların gün içerisindeki seyri ve çeyrek ile yarım altındaki anlık hareketlilik yakından takip ediliyor.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (3 Ağustos 2026) - Resim: 4

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Gram altın satış fiyatı: 6.206,39 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (3 Ağustos 2026) - Resim: 5

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.128,00 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (3 Ağustos 2026) - Resim: 6

YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Yarım altın satış fiyatı: 20.256,00 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (3 Ağustos 2026) - Resim: 7

TAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Tam altın satış fiyatı: 39.999,91 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (3 Ağustos 2026) - Resim: 8

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.326,00 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (3 Ağustos 2026) - Resim: 9
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Altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (3 Ağustos 2026) - Resim: 10

GREMSE ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Gremse altın satış fiyatı: 100.306,51 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (3 Ağustos 2026) - Resim: 11

ONS ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Ons altın satış fiyatı: 4.066,01 dolar

UYARI: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

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