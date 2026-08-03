Altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (3 Ağustos 2026)

Haftanın ilk işlem gününe girerken gram altın 6.206 TL seviyesinden, uluslararası piyasalarda ons altın ise 4.066 dolar seviyesinden güne başladı. Piyasaların gün içerisindeki seyri ve çeyrek ile yarım altındaki anlık hareketlilik yakından takip ediliyor.