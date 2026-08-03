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Temmuz ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 1,78, yıllık yüzde 31,75 oldu.

Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 31,90 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 31,90 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 32,03 olmuştu.

Konutlar için zam oranı artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanıyor. Konut sahibi bu orana eşit ya da bu orandan daha az bir zam yapma hakkına sahip. Örneğin zam Ekim ayında yapılacaksa TÜİK'in TÜFE endeksinin ilgili yılın Eylül ayındaki 12 aylık ortalamasına göre değişim verisi dikkate alınıyor.