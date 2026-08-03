Milli yıldıza LaLiga kancası: 3 İspanyol ekibi transfer için harekete geçti

Enes Ünal, daha önce Villarreal, Levante, Real Valladolid ve Getafe formalarıyla İspanya'da önemli bir kariyer geçmişi oluşturdu. Özellikle Getafe'deki etkileyici performansı ve gol katkısıyla dikkat çeken milli futbolcu, bu performansının ardından Bournemouth tarafından 16,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.