Milli yıldıza LaLiga kancası: 3 İspanyol ekibi transfer için harekete geçti

Sevilla, yeni sezon öncesinde forvet transferi için çalışmalarını hızlandırırken, gündemine milli futbolcu Enes Ünal'ı aldı.
Bournemouth forması giyen tecrübeli golcüyle ilgilenen Endülüs ekibi, transferde önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.
Sevilla, yeni sezon öncesinde forvet transferi için çalışmalarını hızlandırırken, gündemine milli futbolcu Enes Ünal'ı aldı.
Bournemouth forması giyen tecrübeli golcüyle ilgilenen Endülüs ekibi, transferde önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.
LaLiga temsilcisi, Arjantin'in Tigre takımında forma giyen David Romero'yu kadrosuna katmak için girişimlerde bulundu.
Ancak Arjantin kulübünün talep ettiği yüksek bonservis bedeli nedeniyle görüşmelerde ilerleme sağlanamadı.
Bunun üzerine sportif direktör José Ignacio Navarro yönetimindeki Sevilla yönetimi, İspanya futboluna uyum sağlama konusunda sorun yaşamayacak, ligi yakından tanıyan alternatif isimlere yöneldi.
Yeni sezonda hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen Sevilla'nın listesine sürpriz bir aday eklendi.
İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre; Sevilla, Bournemouth'ta forma giyen Enes Ünal'ın transfer şartlarını öğrenmek için girişimde bulundu. İngiliz ekibinden ayrılmaya sıcak bakan 29 yaşındaki milli futbolcunun da yeniden LaLiga'da forma giymeye olumlu yaklaştığı aktarıldı.
Enes Ünal, daha önce Villarreal, Levante, Real Valladolid ve Getafe formalarıyla İspanya'da önemli bir kariyer geçmişi oluşturdu. Özellikle Getafe'deki etkileyici performansı ve gol katkısıyla dikkat çeken milli futbolcu, bu performansının ardından Bournemouth tarafından 16,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.
Tecrübeli golcünün LaLiga'da daha önce sergilediği başarılı performans, Sevilla'nın transfer listesinde üst sıralarda yer almasının en önemli nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.
İKİ LALİGA EKİBİ DE DEVREDE
Öte yandan Sevilla, Enes Ünal transferinde tek aday konumunda değil. LaLiga ekiplerinden Alavés ile milli futbolcunun eski kulübü Getafe'nin de deneyimli santrforun durumunu yakından takip ettiği ve transfer ihtimalini değerlendirdiği belirtiliyor.