Vatandaşların market, kira ve ulaşım gibi günlük yaşamda aldığı mal ve hizmetlerin fiyat değişimlerini gösteren temmuz ayı verileri ortaya çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı enflasyon farkı belli oldu. Market raflarına ve maaşlara kadar birçok etkisi olacak. TÜİK, temmuz ayı enflasyon oranı yüzde 1,78 gelirken yıllık enflasyon oranı ise yüzde 31,75 olarak açıklandı.

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK YÜZDE 37,53 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 37,53 artış, ulaştırmada yüzde 30,83 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzdee 40,32 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,94, ulaştırmada 5,22 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 5,21 yüzde puan oldu.

EN FAZLA ARTIŞ SAĞLIKTA OLDU

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimlerinde en fazla artış yüzde 10 ile sağlıkta oldu. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,61 artış, ulaştırmada yüzde 2,59 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 2,25 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 0,40, ulaştırmada 0,44 ve konutta 0,27 yüzde puan oldu.

ÖNCEKİ AY NE AÇIKLANMIŞTI?

Mayıs ayında bir önceki aya göre enflasyonu yüzde 1,71 artış gerçekleşirken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,61 artış kaydettiğini açıklanmıştı.

ENAG NE AÇIKLADI?

ENAG, Temmuz ayı enflasyon verisini açıkladı. ENAG verilerine göre; aylık 3,07 bazda yüzde yıllık enflasyon yüzde 50,49 olarak belirlendi.

ÖNCÜ VERİ AÇIKLANMIŞTI

Enflasyonda önce veri olarak bilinen İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2026 Temmuz ayına ilişkin enflasyon verisi de geçtiğimiz gün belli olmuştu. Açıklanan verilerde enflasyon aylık bazda yüzde 2,06 artarken yıllık 35,20 ye yükselmişti.

ANALİSTLERİN BEKLENTİSİ NEYDİ?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) temmuzda yüzde 1,82 artacağını tahmin ediyordu.

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,82) haziranda yüzde 32,11 olan yıllık enflasyonun temmuzda yüzde 31,80'e gerilemesi bekleniyordu.

Temmuz 2026 enflasyon beklentisi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi ile belli olmuştu. Ankete göre piyasa katılımcılarının temmuz ayına ilişkin enflasyon beklentisi yüzde 1,68 olarak gerçekleşmişti.