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Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı haziran ayına ilişkin ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı. Veriler, ticaret sektörünün genelinde yıllık bazda daralma yaşanırken perakende satışlarda güçlü artış kaydedildiğini ortaya koydu.

TİCARET SATIŞ HACMİ YILLIK BAZDA YÜZDE 4,5 GERİLEDİ

Ticaret satış hacmi endeksi, 2026 yılı haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 azaldı.

Alt sektörlere bakıldığında motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımına ilişkin satış hacmi yüzde 13,8, toptan ticaret satış hacmi ise yüzde 9,4 geriledi.

Buna karşılık perakende ticaret satış hacmi yüzde 11,8 arttı.

YILLIK DEĞİŞİMDE SEKTÖRLER

Ticaret satış hacmi: yüzde 4,5 azaldı

Motorlu kara taşıtları ve motosiklet ticareti ile onarımı: yüzde 13,8 azaldı

Toptan ticaret: yüzde 9,4 azaldı

Perakende ticaret: yüzde 11,8 arttı

AYLIK TİCARET SATIŞLARINDA ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Yıllık bazdaki düşüşe karşın ticaret satış hacmi haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,9 arttı.

Aylık bazda motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımına ilişkin satış hacmi yüzde 5,7 azaldı.

Toptan ticaret satış hacmi yüzde 4, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 0,7 arttı.

AYLIK DEĞİŞİMLER

Ticaret satış hacmi: yüzde 1,9 arttı

Motorlu kara taşıtları ve motosiklet ticareti ile onarımı: yüzde 5,7 azaldı

Toptan ticaret: yüzde 4 arttı

Perakende ticaret: yüzde 0,7 arttı

PERAKENDE SATIŞLARDAKİ YÜKSELİŞ DİKKAT ÇEKTİ

TÜİK verileri, haziran ayında ticaret sektörünün genelindeki yıllık daralmaya karşın perakende ticarette satış hacminin arttığını gösterdi.

Özellikle yıllık bazda yüzde 11,8'lik perakende satış hacmi artışı dikkat çekerken, motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin ticareti ile toptan ticaretteki düşüş toplam ticaret satış hacmini aşağı çekti.