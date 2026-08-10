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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Verilere göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde temmuz ayında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi mevduat faizi (brüt) sağladı.

Mevduat faizinin reel getirisi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,55, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1,29 olarak hesaplandı.

ALTIN YATIRIMCISINI ÜZDÜ

Temmuz ayında yatırım araçlarının performansında dikkat çeken kayıplar yaşandı. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 4,55, BIST 100 endeksi yüzde 2,36 ve EURO yüzde 0,62 kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altındaki kayıp yüzde 4,79’a yükseldi. BIST 100 yüzde 2,61, EURO yüzde 0,87 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Dolar ise TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,03 oranında reel getiri sağlarken, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,23 reel kazanç sağladı.

ÜÇ AYLIK DÖNEMDE DE MEVDUAT ÖNE ÇIKTI

Üç aylık değerlendirmede mevduat faizi (brüt), Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,08, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,70 reel getiri sağlayarak yatırımcısına en fazla kazandıran araç oldu.

Bu dönemde külçe altın ise Yİ-ÜFE ile yüzde 14,94, TÜFE ile yüzde 13,61 oranında kaybettirerek en kötü performansı gösterdi.

ALTI AYDA DA KAZANDIRAN YATIRIM ARACI DEĞİŞMEDİ

Altı aylık değerlendirmede de mevduat faizi öne çıktı. Mevduat faizi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,58, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,99 reel getiri sağladı.

Külçe altın ise altı aylık dönemde Yİ-ÜFE ile yüzde 20,55, TÜFE ile yüzde 20,22 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

YILLIKTA ZİRVE ALTININ OLDU

Yıllık değerlendirmede ise tablo değişti. Külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,37, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,05 reel getiri sağlayarak yıllık bazda yatırımcısına en fazla kazandıran araç oldu.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde BIST 100 yüzde 5,88, DİBS yüzde 4,26 ve mevduat faizi yüzde 1,74 reel getiri sağladı. Dolar yüzde 8,43, EURO ise yüzde 10,49 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde BIST 100 yüzde 2,73, DİBS yüzde 1,16 reel getiri sağlarken, mevduat faizi yüzde 1,28, dolar yüzde 11,16 ve EURO yüzde 13,15 oranında reel kayıp yaşattı.