Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, NOW TV'de konuk olduğu programda önümüzdeki seçimlerde partisinin izleyeceği 'ittifak' tutumuna ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"BİZ NASIL KOL KOLA YÜRÜMEYİZ?"

Programda kendisine yöneltilen "İYİ Parti'yle ittifak yapar mısınız?" sorusuna yanıt veren Özdağ, "Kim böyle bir süreçte milli güçlerin birleşmesine karşı çıkıyorsa örtülü veya açık Saray’a çalışıyor demektir. AK Parti, MHP ve DEM Parti 'birlikte yol yürüyeceğiz' dedi. Bu yapılar bir araya gelmiş ve kol kola yürürken ben Zafer Partisi Genel Başkanı olarak nasıl İYİ Parti ile mesela BTP ile, başka milli partilerle nasıl 'biz kol kola yürümeyiz' deriz?" dedi.

Özdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: