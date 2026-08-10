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Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, inşaat maliyet endeksi haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,45 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,66 yükseldi.

MALZEME ARTTI, İŞÇİLİK GERİLEDİ

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,68 artış kaydederken, işçilik endeksi yüzde 1,66 azaldı. Yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 27,78, işçilik endeksi yüzde 30,25 artış gösterdi.

BİNA İNŞAATI MALİYETLERİNDE ARTIŞ

Bina inşaatı maliyet endeksi haziranda aylık yüzde 0,96, yıllık bazda yüzde 28,54 yükseldi. Bu dönemde malzeme endeksi yüzde 2,44 artarken, işçilik endeksi yüzde 1,49 geriledi. Yıllık bazda ise malzeme yüzde 27,78, işçilik yüzde 29,87 arttı.

BİNA DIŞI YAPILARDA FARKLI SEYİR

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi haziranda aylık bazda yüzde 1,15 azalış gösterirken, yıllık bazda yüzde 29,06 arttı. Bu yapılarda malzeme endeksi aylık yüzde 0,57, işçilik endeksi yüzde 2,26 düşüş kaydetti. Yıllık bazda ise malzeme yüzde 27,79, işçilik yüzde 31,61 artış gösterdi.