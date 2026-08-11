Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Yapay zeka Sturm Graz - Fenerbahçe maçını tahmin etti: Sonuca çok şaşıracaksınız

Yapay zeka Sturm Graz - Fenerbahçe maçını tahmin etti: Sonuca çok şaşıracaksınız

Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Sturm Graz deplasmanına çıkacak Fenerbahçe'nin kritik mücadelesi öncesinde yapay zeka olası maç senaryosunu ve skor tahminini oluşturdu. Tahmine göre sarı-lacivertliler, avantajını koruyarak Play-Off biletini alan taraf oluyor.

Kaynak: Diğer
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Yapay zeka Sturm Graz - Fenerbahçe maçını tahmin etti: Sonuca çok şaşıracaksınız - Resim: 1

Fenerbahçe avantajla sahaya çıkacak

Kadıköy'de oynanan ilk mücadeleyi 2-0 kazanan Fenerbahçe, rövanşa önemli bir skor avantajıyla çıkıyor. Bu nedenle sarı-lacivertlilerin ilk dakikalarda kontrollü bir oyun anlayışını tercih etmesi bekleniyor.

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Yapay zeka Sturm Graz - Fenerbahçe maçını tahmin etti: Sonuca çok şaşıracaksınız - Resim: 2

İlk düdükle birlikte baskı başlayacak

Yapay zekânın analizine göre Sturm Graz, taraftarının desteğini de arkasına alarak karşılaşmaya oldukça tempolu başlayacak. Özellikle Jatta, Weiper ve ileri uçta görev yapacak Talisca ile Fenerbahçe savunmasını zorlamaya çalışacak.

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Yapay zeka Sturm Graz - Fenerbahçe maçını tahmin etti: Sonuca çok şaşıracaksınız - Resim: 3

İlk 15 dakikada topun büyük bölümünün Avusturya temsilcisinde olması beklenirken, Fenerbahçe'nin savunmada hata yapmadan rakibini karşılaması öngörülüyor.

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Yapay zeka Sturm Graz - Fenerbahçe maçını tahmin etti: Sonuca çok şaşıracaksınız - Resim: 4

Orta sahadaki savaş maçın kaderini belirleyecek

Maçın en kritik bölgesinin orta saha olması bekleniyor. Sturm Graz'da Weinhandl, Stankovic ve Seidl topa hükmetmeye çalışırken, Fenerbahçe'de N'Golo Kanté ile Matteo Guendouzi ikilisi oyunun dengesini sağlayacak isimler olarak görülüyor.

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Yapay zeka Sturm Graz - Fenerbahçe maçını tahmin etti: Sonuca çok şaşıracaksınız - Resim: 5

Beklenen ilk gol ev sahibinden

Yapay zekanın senaryosuna göre Sturm Graz baskısının karşılığını 29. dakikada alıyor.

Sağ kanattan gelişen organizasyonda ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Weiper, Mert Günok'u mağlup ederek takımını 1-0 öne geçiriyor.

Bu golün ardından tribünlerin baskısı artarken, Fenerbahçe ilk yarının kalan bölümünde savunma güvenliğini ön planda tutuyor.

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Yapay zeka Sturm Graz - Fenerbahçe maçını tahmin etti: Sonuca çok şaşıracaksınız - Resim: 6

İlk yarı Sturm Graz üstünlüğüyle sona eriyor

Golden sonra ev sahibi ekip ikinci gol için yüklenmeye devam etse de Skriniar ve Nathan Aké kritik müdahaleler yapıyor.

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Yapay zeka Sturm Graz - Fenerbahçe maçını tahmin etti: Sonuca çok şaşıracaksınız - Resim: 7

İkinci yarıda Fenerbahçe oyuna ortak oluyor

Devre arasının ardından Fenerbahçe daha fazla topa sahip olmaya başlıyor.

Özellikle Marco Asensio, hücum organizasyonlarının merkezine yerleşirken Kerem ile Greenwood kanatlardan daha etkili bindirmeler yapıyor.

Yapay zekaya göre İsmail Kartal'ın oyun planı ikinci yarıda meyvesini vermeye başlıyor.

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Yapay zeka Sturm Graz - Fenerbahçe maçını tahmin etti: Sonuca çok şaşıracaksınız - Resim: 8

Asensio hazırlıyor, Talisca bitiriyor

Dakikalar 69'u gösterdiğinde Fenerbahçe beraberliği yakalıyor.

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Yapay zeka Sturm Graz - Fenerbahçe maçını tahmin etti: Sonuca çok şaşıracaksınız - Resim: 9

Orta sahada topu kazanan Guendouzi, pasını Asensio'ya aktarıyor. İspanyol yıldızın ceza sahasına yaptığı ortada iyi yükselen Talisca, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderiyor ve skoru 1-1'e getiriyor.

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Yapay zeka Sturm Graz - Fenerbahçe maçını tahmin etti: Sonuca çok şaşıracaksınız - Resim: 10

Son bölümde tempo yükseliyor

Golden sonra Sturm Graz yeniden risk almaya başlıyor.

Ev sahibi ekip ikinci gol için yüklenirken Fenerbahçe savunması hata yapmıyor. Semedo, Brown, Skriniar ve Aké savunmada başarılı bir performans sergilerken, Mert Günok'un son dakikalardaki kritik kurtarışları skorun değişmesini engelliyor.

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Yapay zeka Sturm Graz - Fenerbahçe maçını tahmin etti: Sonuca çok şaşıracaksınız - Resim: 11

Yapay zekanın skor tahmini

Yapay zekanın analizine göre mücadele 1-1 sona erecek.

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Yapay zeka Sturm Graz - Fenerbahçe maçını tahmin etti: Sonuca çok şaşıracaksınız - Resim: 12

Gol dakikaları:

31' Weiper (Sturm Graz)
69' Talisca (Fenerbahçe)
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, ilk maçta elde ettiği 2-0'lık galibiyetin avantajıyla toplamda 3-1'lik skorla UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turuna yükselen taraf olacak.

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Yapay zeka Sturm Graz - Fenerbahçe maçını tahmin etti: Sonuca çok şaşıracaksınız - Resim: 13

Play-Off'ta rakip Lyon veya Sparta Prag

Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde Play-Off turundaki rakibi Lyon ile Sparta Prag eşleşmesinin galibi olacak. Sarı-lacivertliler bu engeli de aşması halinde UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında mücadele etme hakkı elde edecek.

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