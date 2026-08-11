Yapay zeka Sturm Graz - Fenerbahçe maçını tahmin etti: Sonuca çok şaşıracaksınız

Fenerbahçe avantajla sahaya çıkacak

Kadıköy'de oynanan ilk mücadeleyi 2-0 kazanan Fenerbahçe, rövanşa önemli bir skor avantajıyla çıkıyor. Bu nedenle sarı-lacivertlilerin ilk dakikalarda kontrollü bir oyun anlayışını tercih etmesi bekleniyor.