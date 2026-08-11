Yaklaşık 400 milyon aracın analiz edildiği araştırmada Japon devi yüzde 39,1 olasılıkla 400 bin kilometreyi aşma ihtimali en yüksek model oldu. Sektör ortalaması ise yüzde 4,8’de kaldı.
Dayanıklılıkta rakiplerini solladılar: En uzun ömürlü otomobiller belli oldu
400 bin kilometreyi aşma ihtimali en yüksek otomobil markaları belirlendi. Bakın ilk sırada hangi otomobil markası yer aldı. İşte detaylar...Kaynak: Haber Merkezi
ABD merkezli araştırma şirketi iSeeCars, yaklaşık 400 milyon aracı analiz ederek 400 bin kilometreyi aşma ihtimali en yüksek otomobil modellerini belirledi. Araştırma, uzun ömürlülük konusunda Toyota ve Lexus modellerinin öne çıktığını ortaya koydu.
ZİVREDE TOYOTA VAR
Listenin zirvesinde Toyota Sequoia yer aldı. Sequoia’nın 400 bin kilometreyi aşma ihtimali yüzde 39,1 olarak hesaplandı.
Bu oran, araştırmada incelenen araçların sektör genelindeki ortalaması olan yüzde 4,8’in oldukça üzerinde bulunuyor.
Toyota ve Lexus, dayanıklılık sıralamasında dikkat çeken markalar olurken, ilk 25 model arasında bu iki markanın toplam 10 modeli yer aldı.
Araştırmanın yalnızca ABD otomobil pazarını kapsadığı belirtildi. Veriler, özellikle yüksek kilometrelerde kullanılabilecek dayanıklı araç arayan tüketiciler açısından dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.