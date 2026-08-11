Çerçeve yasa TBMM'de kabul edildi. 11 Ağustos Salı günü gazeteler, çerçeve yasanın kabulünü hangi manşetlerle gördü? Öven de vardı, eleştiren de. İşte 11 Ağsutos gazete manşetleri:
Çerçeve yasa TBMM'den geçti: Gazeteler yasanın kabul edilmesini nasıl gördü?
İktidarın 'Terörsüz Türkiye' diyerek başlattığı ve altından "PKK'lılara af ve siyaset yolu" çıkan çerçeve yasa 468 kabul 88 ret oyuyla TBMM'den geçti. Yapılan anketlerde toplumsal uzlaşı olmadığı kanaati hakimken, gazeteler dün yaşananları manşete taşıdı.Aykut Metehan
YENİÇAĞ: yine aynı senaryo: YETMEZ AMA EVET!
Cumhuriyet Gazetesi: Barışın koşulu demokrasi
Sabah Gazetesi: Meclis'ten milli dayanışmaya rekor onay
Sözcü: Açılım kervanı yolda düzülecek
Korkusuz: 'Evet' diyenleri millet de tarih de affetmeyecek
Yeni Şafak: Terörsüz Türkiye'ye bir adım daha
Tavır: AKP'ye verdi veriştirdi sonra da EVET dedi. Ve AYAĞINA SIKTI
Hürriyet: Tarihi yasada büyük uzlaşma
Türkiye Gazetesi: Asrın kararı
Karar: Süreçte 'Anayasa' sinyali
Posta: Barışa, huzura, kardeşliğe 'evet'
BirGün: Çerçeveden çıkmak lazım
Milliyet: Rekor katılım, rekor uzlaşma
Nefes: Çok sesli barış
Türkgün: Terörsüz Türkiye'ye merhaba
Akşam: Terörsüz Türkiye'de uzlaşma
Takvim: Türkiye tarih yazıyor
Yeni Akit: Kim barıştan yana, kim kan dökmekten yana netleşecek: Devlet Babalığını Yaptı