Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Çerçeve yasa TBMM'den geçti: Gazeteler yasanın kabul edilmesini nasıl gördü?

Çerçeve yasa TBMM'den geçti: Gazeteler yasanın kabul edilmesini nasıl gördü?

İktidarın 'Terörsüz Türkiye' diyerek başlattığı ve altından "PKK'lılara af ve siyaset yolu" çıkan çerçeve yasa 468 kabul 88 ret oyuyla TBMM'den geçti. Yapılan anketlerde toplumsal uzlaşı olmadığı kanaati hakimken, gazeteler dün yaşananları manşete taşıdı.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Çerçeve yasa TBMM'den geçti: Gazeteler yasanın kabul edilmesini nasıl gördü? - Resim: 1

Çerçeve yasa TBMM'de kabul edildi. 11 Ağustos Salı günü gazeteler, çerçeve yasanın kabulünü hangi manşetlerle gördü? Öven de vardı, eleştiren de. İşte 11 Ağsutos gazete manşetleri:

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Çerçeve yasa TBMM'den geçti: Gazeteler yasanın kabul edilmesini nasıl gördü? - Resim: 2

YENİÇAĞ: yine aynı senaryo: YETMEZ AMA EVET!

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Çerçeve yasa TBMM'den geçti: Gazeteler yasanın kabul edilmesini nasıl gördü? - Resim: 3

Cumhuriyet Gazetesi: Barışın koşulu demokrasi

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Çerçeve yasa TBMM'den geçti: Gazeteler yasanın kabul edilmesini nasıl gördü? - Resim: 4

Sabah Gazetesi: Meclis'ten milli dayanışmaya rekor onay

4 19
Çerçeve yasa TBMM'den geçti: Gazeteler yasanın kabul edilmesini nasıl gördü? - Resim: 5

Sözcü: Açılım kervanı yolda düzülecek

5 19
Çerçeve yasa TBMM'den geçti: Gazeteler yasanın kabul edilmesini nasıl gördü? - Resim: 6

Korkusuz: 'Evet' diyenleri millet de tarih de affetmeyecek

6 19
Çerçeve yasa TBMM'den geçti: Gazeteler yasanın kabul edilmesini nasıl gördü? - Resim: 7

Yeni Şafak: Terörsüz Türkiye'ye bir adım daha

7 19
Çerçeve yasa TBMM'den geçti: Gazeteler yasanın kabul edilmesini nasıl gördü? - Resim: 8

Tavır: AKP'ye verdi veriştirdi sonra da EVET dedi. Ve AYAĞINA SIKTI

8 19
Çerçeve yasa TBMM'den geçti: Gazeteler yasanın kabul edilmesini nasıl gördü? - Resim: 9

Hürriyet: Tarihi yasada büyük uzlaşma

9 19
Çerçeve yasa TBMM'den geçti: Gazeteler yasanın kabul edilmesini nasıl gördü? - Resim: 10

Türkiye Gazetesi: Asrın kararı

10 19
Çerçeve yasa TBMM'den geçti: Gazeteler yasanın kabul edilmesini nasıl gördü? - Resim: 11

Karar: Süreçte 'Anayasa' sinyali

11 19
Çerçeve yasa TBMM'den geçti: Gazeteler yasanın kabul edilmesini nasıl gördü? - Resim: 12

Posta: Barışa, huzura, kardeşliğe 'evet'

12 19
Çerçeve yasa TBMM'den geçti: Gazeteler yasanın kabul edilmesini nasıl gördü? - Resim: 13

BirGün: Çerçeveden çıkmak lazım

13 19
Çerçeve yasa TBMM'den geçti: Gazeteler yasanın kabul edilmesini nasıl gördü? - Resim: 14

Milliyet: Rekor katılım, rekor uzlaşma

14 19
Çerçeve yasa TBMM'den geçti: Gazeteler yasanın kabul edilmesini nasıl gördü? - Resim: 15

Nefes: Çok sesli barış

15 19
Çerçeve yasa TBMM'den geçti: Gazeteler yasanın kabul edilmesini nasıl gördü? - Resim: 16

Türkgün: Terörsüz Türkiye'ye merhaba

16 19
Çerçeve yasa TBMM'den geçti: Gazeteler yasanın kabul edilmesini nasıl gördü? - Resim: 17

Akşam: Terörsüz Türkiye'de uzlaşma

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Çerçeve yasa TBMM'den geçti: Gazeteler yasanın kabul edilmesini nasıl gördü? - Resim: 18

Takvim: Türkiye tarih yazıyor

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Çerçeve yasa TBMM'den geçti: Gazeteler yasanın kabul edilmesini nasıl gördü? - Resim: 19

Yeni Akit: Kim barıştan yana, kim kan dökmekten yana netleşecek: Devlet Babalığını Yaptı

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