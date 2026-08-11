Ankette vatandaşlara yöneltilen "Recep Tayyip Erdoğan siyasetten çekilse, AK Parti bugünkü oy desteğini koruyabilir mi?" sorusu, Türkiye'nin siyasi geleceğine dair önemli veriler sundu.
AK Parti'yi sarsacak gerçek: Erdoğan sonrası için korkutan anket
ALF Araştırma ve Danışmanlık tarafından Temmuz 2026 döneminde gerçekleştirilen "Seçmen Eğilimleri Araştırması"nın sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Ankette vatandaşlara yöneltilen "Recep Tayyip Erdoğan siyasetten çekilse, AK Parti bugünkü oy desteğini koruyabilir mi?" sorusuna verilen yanıtlar...Kaynak: Haber Merkezi
Anket, 24-28 Temmuz 2026 tarihleri arasında Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemiyle toplam 1.885 katılımcı ile gerçekleştirildi.
ALF Araştırmanın raporuna göre, seçmenlerin yüzde 50,2'si bu soruya kesin bir dille "Hayır" yanıtını verdi. "Kısmen" yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 27,8 olarak ölçüldü.
Erdoğan olmadan partisinin oy desteğini koruyabileceğine inananların (Evet diyenlerin) oranı ise yalnızca yüzde 17,6 seviyesinde kaldı. Kararsız veya fikri olmayan seçmen oranı ise yüzde 4,4 olarak belirlendi.
AK Parti ve MHP tabanında da durum kritik Parti seçmenlerine göre dağılım incelendiğinde, Cumhur İttifakı seçmeninin de bu konuda endişeli olduğu görülüyor.
AK Parti'ye oy veren seçmenlerin yüzde 31,7'si Erdoğan olmadan oyların korunamayacağını söylerken, yüzde 31,0'i ise "Kısmen" yanıtını veriyor. MHP tabanında ise "Hayır" diyenlerin oranı yüzde 33,8 seviyesinde iken, "Kısmen" diyenler yüzde 33,1'i oluşturuyor.
İşte ALF Araştırma anket sonuçları şu şekilde...