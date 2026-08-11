Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı haziran ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,8 arttı.

Toplam cironun alt sektörlerine bakıldığında yıllık bazda en yüksek artış hizmet sektöründe gerçekleşti.

Hizmet sektörü: yüzde 31,3

İnşaat sektörü: yüzde 29,9

Sanayi sektörü: yüzde 26,7

Ticaret sektörü: yüzde 23,5

TOPLAM CİRO AYLIK BAZDA GERİLEDİ

Yıllık bazda artış kaydedilmesine karşın toplam ciro endeksi haziranda aylık bazda yüzde 0,3 azaldı.

Aylık değişimlerde sanayi ve inşaat sektörlerinde gerileme görülürken, ticaret ve hizmet sektörlerinde artış kaydedildi.

Sanayi: yüzde 2,7 azaldı

İnşaat: yüzde 0,7 azaldı

Ticaret: yüzde 0,5 arttı

Hizmet: yüzde 0,8 arttı

HİZMET SEKTÖRÜNDEKİ ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Haziran verilerinde hizmet sektörü, hem yıllık hem de aylık değişimde diğer sektörlerden ayrıştı. Sektörün cirosu yıllık bazda yüzde 31,3 artarken, aylık bazda da yüzde 0,8 yükseldi.

Buna karşılık sanayi sektörü ciro endeksi yıllık bazda yüzde 26,7 artmasına rağmen aylık bazda yüzde 2,7 geriledi.

İNŞAATTA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 29,9 OLDU

İnşaat sektörünün cirosu haziranda yıllık bazda yüzde 29,9 arttı. Ancak sektörün aylık ciro endeksi yüzde 0,7 düşüş gösterdi.

Ticaret sektöründe ise yıllık artış yüzde 23,5 olurken, aylık bazda yüzde 0,5 yükseliş kaydedildi.