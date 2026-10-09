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Kaynak: AA

Avrupa pay piyasalarında haftanın son işlem gününde alıcılı bir seyir hakim. Yükselişte; jeopolitik gerilimin düşebileceğine yönelik iyimserlik, gerileyen enerji maliyetleri ve ABD Hazine Bakanlığı'nın 6 milyar dolarlık tahvil geri alımıyla tahvil faizlerindeki baskının hafiflemesi etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerine kadar İran'a yönelik bir askeri müdahalede bulunulmayacağını açıklaması ve Tahran ile görüşmelerin verimli sürdüğünü belirtmesi küresel risk algısını düşürdü. Gelişmenin ardından Aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,8 azalışla 103,4 dolar seviyesine geriledi.

BOE BAŞKANI BAİLEY'DEN İSTANBUL'DA KRİTİK UYARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ev sahipliğinde düzenlenen İstanbul Ekonomi Forumu'nda konuşan İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, küresel finansal sisteme dair önemli mesajlar verdi:

"Küresel finansal sistem direncini koruyor ancak rehavete kapılmamalıyız. Daha büyük şokların istisna olmadığı bir dünyaya hazırlıklı olmalıyız." — Andrew Bailey (BoE Başkanı)



Orta Doğu'daki savaşın büyüme, enflasyon ve faiz oranları üzerinde ciddi belirsizlik yarattığını vurgulayan Bailey; tahvil, kredi ve varlık değerlemelerindeki kırılganlıklara dikkat çekti. Bailey ayrıca, yapay zeka finansmanının hızla büyümesinin yeni riskler doğurduğunu ancak potansiyel büyüme katkılarının da belirginleştiğini aktardı.

BORSA ENDEKSLERİNDE YÜKSELİŞ DALGASI

Jeopolitik ve finansal rahatlamanın etkisiyle Avrupa genelindeki ana endekslerde saat 10.30 itibarıyla şu rakamlar kaydedildi:

Stoxx Europe 600: Yüzde 0,8 artışla 630 puan

Almanya (DAX 40): Yüzde 0,7 yükselişle 24.987 puan

İngiltere (FTSE 100): Yüzde 0,9 artışla 10.533 puan

İtalya (FTSE MIB 30): Yüzde 0,9 yükselişle 49.730 puan

Fransa (CAC 40): Yüzde 0,9 kazançla 7.900 puan

İspanya (IBEX 35): Yüzde 1,1 değer kazancıyla 19.134 puan



Analistler, günün geri kalanında ABD'de açıklanacak Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve enflasyon beklentisi verilerinin piyasaların odağında olacağını bildirdi.