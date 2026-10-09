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Kaynak: AA

Borsa İstanbul'da alıcılı seyir haftanın son işlem gününde de devam ediyor. Dün günü yüzde 0,75 değer kazanarak 12.213,58 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, yeni güne de primli başladı.

Açılışta önceki kapanışa göre 51,02 puan ve yüzde 0,42 artış gösteren endeks, 12.264,61 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,41 değer kazanarak yükselişi desteklerken, holding endeksi ise yüzde 0,31 oranında sınırlı bir düşüş kaydetti.

SEKTÖRLERDE SERT HAREKETLER

Güne başlarken sektör endeksleri arasındaki ayrışma dikkat çekti:

En çok kazandıran sektör: Yüzde 1,87 primle Madencilik oldu.

En çok gerileyen sektör: Yüzde 5,54 kayıpla finansal kiralama ve faktoring oldu.

KÜRESEL KARIŞIKLIK SÜRÜYOR: PİYASALARIN GÜNDEMİNDE NE VAR?

Küresel pay piyasaları; Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler, teknoloji devlerinin gelir beklentileri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz patikasına dair öngörülerle karışık bir seyir izliyor.

İSTANBUL EKONOMİ FORUMU

Etkinlik, ikinci gününde küresel merkez bankası başkanlarını ağırlamaya devam ediyor.

DESTEK VE DİRENÇLER BELLİ OLDU

Piyasa uzmanları, BIST 100 endeksinde teknik açıdan takip edilmesi gereken kritik seviyeleri şu şekilde sıraladı:

Direnç seviyeleri: 12.400 ve 12.500 puan

Destek seviyeleri: 12.100 ve 12.000 puan