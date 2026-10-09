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Kaynak: AA

Piyasalardaki oynaklığın ana kaynaklarından biri teknoloji sektöründeki karlılık kaygıları oldu. ABD merkezli yapay zeka devi OpenAI'ın yıllık gelir hedeflerine ulaşıp ulaşamayacağına dair oluşan soru işaretleri, sektör geneline satış getirdi.

ORACLE SATIŞ YEDİ

OpenAI ile dev iş anlaşmaları bulunan Oracle hisseleri yüzde 5,5 gerilerken, yapay zeka bağlantılı birçok şirkette düşüş kaydedildi.

BİLANÇO SEZONU KRİTİK

Analistler, önümüzdeki hafta hızlanacak bilanço sezonunda açıklanacak finansal sonuçların yapay zeka sektörünün geleceğinde başat rol oynayacağını vurguluyor.

ORTA DOĞU TANSİYONU VE PETROLDE SERT DALGALANMA

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ve jeopolitik gelişmeler enerji piyasalarını hareketlendirdi. Trump, 3 Kasım Kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlenmeyeceğini ve Tahran'la görüşmelerin sürdüğünü belirtse de, Hürmüz Boğazı'ndaki nakliye riskleri ve ABD'deki kasırga arz endişelerini tetikledi.

BRENT PETROL

Aralık vadeli Brent petrolün varili 104 doları aştıktan sonra yeni günde yüzde 1,4 düşüşle 102,8 dolara geriledi.

TAHVİL VE DOLAR

ABD Hazine Bakanlığı'nın 6 milyar dolarlık tahvil geri alımıyla 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,22'ye gerilerken, Dolar Endeksi 102 seviyesine indi.

ONS ALTIN

Dolardaki güç kaybından destek bulan altının onsu yüzde 1,2 artışla 4 bin 184 dolara yükseldi.

FED VE BOE'DEN SERT MESAJLAR: "İLAVE FAİZ ARTIŞI GEREKEBİLİR"

İstanbul Ekonomi Forumu'nda konuşan küresel merkez bankası yetkilileri, şahin tondaki açıklamalarıyla dikkat çekti:

"Ekonomik verilerin beklentiler doğrultusunda gelmeye devam etmesi halinde enflasyonun yüzde 2 hedefine daha hızlı dönmesini desteklemek için ilave faiz artışları bekliyorum." Christopher Waller (Fed Yönetim Kurulu Üyesi)

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem da ilave sıkılaştırma gerekebileceğini vurgularken, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey ise "Daha büyük şokların istisna olmadığı bir dünyaya hazırlıklı olmalıyız" uyarısında bulundu.

KÜRESEL BORSALARDA SON DURUM VE BORSA İSTANBUL

ABD VE AVRUPA

New York borsasında S&P 500 yüzde 0,47 ve Nasdaq yüzde 1,25 düşerken, Dow Jones yüzde 0,10 primlendi. Avrupa borsaları ise yüksek enerji maliyetleriyle günü satıcılı kapattı.

ASYA PİYASALARI

Teknoloji satışlarıyla Nikkei 225 yüzde 0,1, Şanghay bileşik yüzde 0,6 gerilerken; yükselen altın fiyatlarıyla primlenen maden şirketleri sayesinde Hang Seng yüzde 1,2 yükseldi.

BORSA İSTANBUL (BIST 100)

Dünü yüzde 0,75 değer kazanarak 12.213,58 puandan tamamlayan BIST 100 için analistler, 12.300 - 12.400 seviyelerini direnç, 12.100 - 12.000 seviyelerini destek olarak takip ediyor. Dolar/TL ise açılışta 49,3420 seviyesinde bulunuyor.