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Dünyaca ünlü kahve devi Starbucks'ın, restoran sektörünün önde gelen Meksika mutfağı zincirlerinden Chipotle Mexican Grill'i satın almayı değerlendirdiği öne sürüldü. Financial Times'ın aktardığı habere göre Starbucks, son aylarda olası satın alma teklifi üzerinde danışman firmalarla detaylı çalışmalar gerçekleştirdi.

Yaklaşık 39 milyar dolar piyasa değerine sahip Chipotle'ın bünyeye katılması halinde işlem, Burger King'in 2014 yılında Tim Hortons'ı 11,4 milyar dolara satın almasını geride bırakarak restoran sektörünün tarihteki en büyük satın alması ünvanını kazanacak.

BİR ŞİRKET FIRLADI, DİĞERİ DÜŞTÜ

Satın alma iddiaları iki dev şirketin Wall Street'teki hisselerinde sert dalgalanmalara yol açtı.

CHİPOTLE HİSSELERİ

Satın alma maliyetinin artacağına işaret eden haberlerle yüzde 8'e kadar yükseldi.

STARBUCKS HİSSELERİ

Olası finansal yük ve hisse yoluyla ödeme riskleri nedeniyle yüzde 6'ya varan değer kaybı yaşadı.

50 MİLYAR DOLARLIK DEV BİRLEŞME VE TANIDIK CEO DETAYI

İki markanın birleşmesi durumunda yıllık toplam satışları yaklaşık 50 milyar dolara ulaşan dev bir restoran grubu ortaya çıkacak. Dev operasyonda öne çıkan kritik detaylar şöyle:

ESKİ CEO YENİDEN SAHHNEDE

Starbucks CEO'su Brian Niccol, 6 yıl boyunca yönettiği Chipotle'dan Ağustos 2024'te ayrılarak Starbucks'ın başına geçmişti. Satın alma gerçekleşirse Niccol eski şirketiyle yeniden bir araya gelecek.

MAĞAZA AĞLARI

Dünya genelinde 41 bin mağazası bulunan Starbucks'ın yanı sıra Chipotle'ın çoğunluğu ABD'de yer alan yaklaşık 4 bin 200 restoranı bulunuyor.

ŞİRKETLER SESSİZ

Starbucks konu hakkında yorum yapmaktan kaçınırken, Chipotle yetkilileri ise soruları yanıtsız bıraktı.