Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

FIBA Kadınlar Avrupa Süper Kupası'nda iki Türk temsilcisi şampiyonluk için karşı karşıya geldi.

Geçtiğimiz sezon EuroLeague Women'da şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Tarfin ile EuroCup Women'ın kazananı Çimsa ÇBK Mersin, Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda kozlarını paylaştı.

Türk finalinde Fenerbahçe Tarfin, Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 mağlup ederek FIBA Kadınlar Avrupa Süper Kupası'nın sahibi oldu.

FENERBAHÇE ÜÇÜNCÜ KEZ ZİRVEDE

Fenerbahçe Tarfin, Mersin'deki zaferle birlikte organizasyondaki üçüncü şampiyonluğuna ulaştı.

Sarı-lacivertliler, 2023 ve 2024 yıllarındaki şampiyonluklarının ardından 2026'da da kupayı müzesine götürerek Avrupa'daki başarılarına bir yenisini ekledi.

Çimsa ÇBK Mersin ise tarihinde ilk kez FIBA Kadınlar Avrupa Süper Kupası'nı kazanma fırsatını değerlendiremedi.