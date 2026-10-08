Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Deadline’ın aktardığına göre Spielberg, önceki filmlerin de yapımcılığını üstlenen Lorenzo di Bonaventura ile birlikte serinin yeni yapımlarını yönlendirecek ve filmlerin yapımcılığını üstlenecek. Yeni filmin yönetmen koltuğu için ise Michael Bay ile görüşülüyor.

Spielberg ve Bay’in öncülüğünde milyar dolarlık bir markaya dönüşen Transformers serisi, zaman içinde ivme kaybetmişti. Paramount, serinin yönetmenliğini Bay’den almıştı. Ancak Bay’den sonra çekilen filmler de beklenen etkiyi yaratamadı. Stüdyo böylece yeniden başlangıç noktasına dönmüş oldu.

SENARYO JASON FUCHS’TAN

Hazırlık aşamasındaki filmin senaryosunu Wonder Woman ve Argylle ile tanınan Jason Fuchs yazıyor. Projenin henüz erken aşamada olması nedeniyle konusu hakkında bilinenler sınırlı. Yalnızca hikâyenin günümüzde geçeceği belirtiliyor.

Filmin vizyon tarihi ise henüz açıklanmadı. Transformers’ın, Paramount’un en kısa sürede yeniden beyaz perdeye taşımak istediği seriler arasında yer aldığı biliniyor.