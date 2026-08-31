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Kaynak: AA

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ tarafından Borsa İstanbul'a iletilen açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlandı. Şirket tarafından yapılan duyuruda anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgilere yer verildi.

"Şirketimiz ile Albayrak Tasarruf Finansman Anonim Şirketi arasında, 2026/2027 futbol sezonunda geçerli olmak üzere, profesyonel takımımızın "Şort Arkası" sponsorluğu konusunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Albayrak Tasarruf Finansman AŞ şort arkası reklam ve diğer çeşitli reklam haklarını içeren sözleşme karşılığında şirketimize 400 bin avro+KDV ödeme yapacaktır."