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Kaynak: AA

Bordo-mavili ekibin resmi sosyal medya hesabından yayımlanan paylaşımda, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlandığı ifade edildi.

🇹🇷 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun!



Bağımsızlık ve özgürlük uğruna verdiğimiz büyük mücadelenin zaferle taçlandığı 30 Ağustos’un 104. yıl dönümünde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları bizlere vatan kılan tüm kahramanlarımızı… pic.twitter.com/VpUNjh8OP5 — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 29, 2026

Kulübün mesajında, "Bağımsızlık ve özgürlük uğruna verdiğimiz büyük mücadelenin zaferle taçlandığı 30 Ağustos'un 104. yıl dönümünde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları bizlere vatan kılan tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadesine yer verildi.

Öte yandan kulübün sosyal medya hesabından teknik direktör Fatih Tekke ve futbolcuların Türk bayrağının önünde çektirdiği fotoğraf, "Büyük zaferin 104. yılında, şanlı Türk Bayrağı'nın altında" notuyla paylaşıldı.