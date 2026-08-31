Lige bu sezon yükselen ev sahibi ekip sezona 3 puanla giriş yaparken geçtiğimiz hafta ise Kocaelispor’ a 2-0 mağlup olmuştu.
Amedspor-Trabzonspor maçı ne zaman ,saat kaçta ,hangi kanalda? (Muhtemel 11’ler)
Trendyol Süper Lig’in 3. Haftasında Amedspor,Trabzonspor’u konuk ediyor.Kaynak: Haber Merkezi
Bordo mavililer ise Ferencvaros mağlubiyeti sonrası ligde moral bulmak istiyor.
Peki, Amedspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Geçtiğimiz hafta ligde kendi evinde Başakşehir’i Salah’ın etkili performansı ile deviren Bordo-mavililer, Trendyol Süper Lig’in 3. Haftasında Amedspor’a konuk oluyor. Amedspor-Trabzonspor maçının saat kaçta olduğu ve hangi kanaldan canlı izlenebileceği sporseverler tarafından merak konusu oldu.
MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Amedspor-Trabzonspor maçı bu akşam saat 21.30’da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak
MAÇI KİM YÖNETECEK?
Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.
FABINHO OYNAYACAK MI?
Fırtına’nın son transferi Fabinho, geçtiğimiz hafta şehre gelmişti.
32 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu, Amedspor deplasmanında kadroda yer alıyor. Al Ittihad ile sözleşmesi bittikten sonra bireysel antrenörüyle çalışan Fabinho, tam yüzde 100 hazır olmasa da yaşanan sıkıntılı periyotta takıma sahada yardımcı olmak istediğini teknik ekibe iletmişti.
Fabinho’nun 11’de başlama ihtimali bulunuyor. Kesin karar maç öncesinde verilecek.
KARŞILAŞMANIN MUHTEMEL 11’LERİ
Amedspor: Lafont, Mehmet, Bates, Dellova, Krasniqi, Raveloson, Gökhan, Sor, Dia Saba, Ballet, Orban
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk, Cabral, Melih, Fabinho, Salah, Muçi Aral, Onuachu