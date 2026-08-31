Amedspor-Trabzonspor maçı ne zaman ,saat kaçta ,hangi kanalda? (Muhtemel 11’ler)

Geçtiğimiz hafta ligde kendi evinde Başakşehir’i Salah’ın etkili performansı ile deviren Bordo-mavililer, Trendyol Süper Lig’in 3. Haftasında Amedspor’a konuk oluyor. Amedspor-Trabzonspor maçının saat kaçta olduğu ve hangi kanaldan canlı izlenebileceği sporseverler tarafından merak konusu oldu.