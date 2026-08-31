Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Amedspor-Trabzonspor maçı ne zaman ,saat kaçta ,hangi kanalda? (Muhtemel 11’ler)

Amedspor-Trabzonspor maçı ne zaman ,saat kaçta ,hangi kanalda? (Muhtemel 11’ler)

Trendyol Süper Lig’in 3. Haftasında Amedspor,Trabzonspor’u konuk ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Amedspor-Trabzonspor maçı ne zaman ,saat kaçta ,hangi kanalda? (Muhtemel 11’ler) - Resim: 1

Lige bu sezon yükselen ev sahibi ekip sezona 3 puanla giriş yaparken geçtiğimiz hafta ise Kocaelispor’ a 2-0 mağlup olmuştu.

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Amedspor-Trabzonspor maçı ne zaman ,saat kaçta ,hangi kanalda? (Muhtemel 11’ler) - Resim: 2

Bordo mavililer ise Ferencvaros mağlubiyeti sonrası ligde moral bulmak istiyor.

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Amedspor-Trabzonspor maçı ne zaman ,saat kaçta ,hangi kanalda? (Muhtemel 11’ler) - Resim: 3

Peki, Amedspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Amedspor-Trabzonspor maçı ne zaman ,saat kaçta ,hangi kanalda? (Muhtemel 11’ler) - Resim: 4

Geçtiğimiz hafta ligde kendi evinde Başakşehir’i Salah’ın etkili performansı ile deviren Bordo-mavililer, Trendyol Süper Lig’in 3. Haftasında Amedspor’a konuk oluyor. Amedspor-Trabzonspor maçının saat kaçta olduğu ve hangi kanaldan canlı izlenebileceği sporseverler tarafından merak konusu oldu.

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Amedspor-Trabzonspor maçı ne zaman ,saat kaçta ,hangi kanalda? (Muhtemel 11’ler) - Resim: 5

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Amedspor-Trabzonspor maçı bu akşam saat 21.30’da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak

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Amedspor-Trabzonspor maçı ne zaman ,saat kaçta ,hangi kanalda? (Muhtemel 11’ler) - Resim: 6

MAÇI KİM YÖNETECEK?

Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.

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Amedspor-Trabzonspor maçı ne zaman ,saat kaçta ,hangi kanalda? (Muhtemel 11’ler) - Resim: 7

FABINHO OYNAYACAK MI?

Fırtına’nın son transferi Fabinho, geçtiğimiz hafta şehre gelmişti.

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Amedspor-Trabzonspor maçı ne zaman ,saat kaçta ,hangi kanalda? (Muhtemel 11’ler) - Resim: 8

32 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu, Amedspor deplasmanında kadroda yer alıyor. Al Ittihad ile sözleşmesi bittikten sonra bireysel antrenörüyle çalışan Fabinho, tam yüzde 100 hazır olmasa da yaşanan sıkıntılı periyotta takıma sahada yardımcı olmak istediğini teknik ekibe iletmişti.

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Amedspor-Trabzonspor maçı ne zaman ,saat kaçta ,hangi kanalda? (Muhtemel 11’ler) - Resim: 9

Fabinho’nun 11’de başlama ihtimali bulunuyor. Kesin karar maç öncesinde verilecek.

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Amedspor-Trabzonspor maçı ne zaman ,saat kaçta ,hangi kanalda? (Muhtemel 11’ler) - Resim: 10

KARŞILAŞMANIN MUHTEMEL 11’LERİ

Amedspor: Lafont, Mehmet, Bates, Dellova, Krasniqi, Raveloson, Gökhan, Sor, Dia Saba, Ballet, Orban

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Amedspor-Trabzonspor maçı ne zaman ,saat kaçta ,hangi kanalda? (Muhtemel 11’ler) - Resim: 11

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk, Cabral, Melih, Fabinho, Salah, Muçi Aral, Onuachu

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