Tarımı konuşurken hep aynı üç kelimeye takılıyoruz: verim, gübre, kuraklık. Rakamları bu üç kelimenin etrafında diziyor, politikaları da buna göre kuruyoruz. Oysa tarımın en kritik girdisi çoğu zaman tabloların dışında kalıyor: insan. Asıl kırılgan olan, o toprağa sabahın beşinde kalkıp gitmeye razı olan insan. Çünkü toprağı işleyen insan yoksa, toprağın veriminden söz etmenin de anlamı kalmıyor.

Ve o insan azalıyor.

TÜİK'in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Türkiye'nin nüfusu 2025 sonunda 86 milyon 92 bine ulaştı; ama belde ve köylerde yaşayanların oranı bir yılda yüzde 6,6'dan yüzde 6,4'e geriledi. Kurumun mekânsal sınıflamasında "kır" olarak tanımlanan yerleşimlerde yaşayanların payı da yüzde 17,2'den yüzde 16,8'e indi. Aynı yıl 33 ilin nüfusu azaldı. İstihdam tarafındaki tablo da benzer: TÜİK'in 2026 ikinci çeyrek işgücü istatistiklerine göre çalışanların yalnızca yüzde 13,7'si tarım sektöründe.

Bir mesleğin en acı teşhisi belki de burada: Çiftçinin çocuğu tarlaya giriyor ama çiftçi olmuyor. Babasına yardım ediyor ama babasının mesleğini devralmıyor.

Bu, bir sektörün küçülmesinden fazlası. Bir mesleğin, yeni bir kuşağa devredilemeden sessizce yok olması.

"59 yaş" tartışması ve altındaki gerçek

Son yıllarda sıkça duyduğumuz bir rakam var: çiftçi yaş ortalaması 58-59. Burada bir parantez şart, bu veri TÜİK'in değil. Kaynağı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği. TZOB'un daha önce paylaştığı dökümde erkek çiftçilerde ortalama 57,7, kadınlarda 60,1 görünüyordu; ÇKS verilerine dayanan güncel derlemelerde kayıtlı çiftçilerin üçte birinden fazlasının 65 yaş ve üzerinde olduğu belirtiliyor. ÇKS'de 2025 itibarıyla yaklaşık 2,3 milyon kayıtlı çiftçi ve 170 milyon dekar ekili alan var.

Bu rakama itiraz da var ve ciddiye alınmayı hak ediyor: ÇKS'deki kayıt, her zaman tarlayı fiilen işleyen kişinin profilini birebir göstermiyor. Tapu ve üretim araçlarının ailedeki yaşlı kuşak üzerinde bulunması, genç üreticinin istatistiklerde olduğundan daha az görünmesine yol açabiliyor. Hafta sonu tarlaya giden memur, asgari ücretle çalışıp tarımdan da gelir elde eden işçi de aynı şekilde görünmez kalıyor. Yani sahadaki gerçek yaş ortalaması muhtemelen kâğıttakinden düşük.

Ama bu itiraz teşhisi çürütmüyor, sadece netleştiriyor. Tarımda genç var, fakat kendi adına, kendi kararıyla, tam zamanlı üretici olarak değil. Babanın uzantısı olarak, ikinci iş olarak, geçici olarak var. Bir mesleğin en acı teşhisi budur: yapanın çocuğu o işi yapıyor ama sahiplenmiyor.

Makas: rakam artık tartışma götürmüyor

Neden sahiplenmediğini anlamak için tek bir karşılaştırma yeterli.

TÜİK'in Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE), Haziran 2026'da yıllık yüzde 32,06 arttı. Tarımda kullanılan mal ve hizmetlerdeki yıllık artış yüzde 33,88; gübre ve toprak geliştiricilerde ise yüzde 50,99, yani çiftçinin gübre faturası bir yılda kabaca yarı yarıya kabardı.

Peki ürününü kaça satıyor? TÜİK'in Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE), Temmuz 2026'da yıllık yüzde 18,81 artış gösterdi.

Girdi yüzde 32, ürün yüzde 19.

Aradaki fark, bir çiftçinin Excel tablosundaki küçük bir sapma değil. Doğrudan gelir kaybı demek. Bu makas romantik bir yakınma değil; resmî istatistiğin kendi rakamlarıyla görülen ekonomik gerçeklik. Ve tek bir yılın hikâyesi de değil; sektör temsilcileri uzun dönem ortalamalarında da girdi maliyetlerinin üretici fiyatlarının önünde koştuğunu söylüyor.

Bu tabloda bir gence "gel, tarla al, traktör al, sezon boyu risk taşı" demek, iktisadi bir teklif değil. Duygusal bir çağrı. Duygusal çağrılar da bir kuşak tutar, ikinciyi tutmaz.

Dağınıklık pazarlık gücünü yiyor

Türkiye'de üretim büyük ölçüde küçük ve parçalı arazilerde yapılıyor. Miras yoluyla bölünmüş tarlalar, birbirinden habersiz üreticiler, ortak bir sesin olmaması. Sonuç şu: iki milyondan fazla üretici ayrı ayrı pazarlık ettiğinde, karşısındaki daha örgütlü ve daha yoğunlaşmış alıcı yapısı karşısında pazarlık gücünü kaybeder. Üretici ne kadar çok ve ne kadar örgütsüzse, masada o kadar zayıftır.

Kooperatifçilik bu ülkede uzun süre “eski bir fikir” muamelesi gördü. Oysa iyi çalışan bir kooperatifin yaptığı şey son derece modern: üreticiyi tek tek pazarlık etmekten kurtarmak; depolamayı, soğuk zinciri, işlemeyi, markalaşmayı ve satışı ortaklaştırmak.

Sorun fikirde değil, güven ve yönetişimde. Kötü yönetilmiş bir kooperatifin bıraktığı kötü hafıza, iyi örneklerin de önünü kesiyor.

Suyu bedava sanmak

Türkiye su zengini değil, su stresi altında bir ülke. Buna rağmen sulama alışkanlıklarımız hâlâ büyük ölçüde suyun bol ve neredeyse bedava olduğu varsayımı üzerine kurulu. Geleneksel yüzey sulama yöntemlerinde su kaybı, doğru tasarlanmış ve yönetilmiş damla sulama sistemlerine göre ciddi ölçüde daha yüksek olabiliyor. Yanlış havzada yanlış ürünü desteklemek, kâğıt üzerinde tarımı büyütürken yeraltı suyunu tüketiyor.

Burada asıl mesele çiftçinin bilinçsizliği değil, çoğu üretici durumu gayet iyi biliyor. Mesele, doğru olanı yapmanın maliyetli, yanlış olanı yapmanın bedelsiz olması. Sistem neyi ödüllendiriyorsa insanlar onu yapar.

Tarımın imaj sorunu

Şunu da açıkça söylemek gerekir: tarımın bir prestij sorunu var. Kentli hayal gücünde tarım hâlâ çamur, kambur sırt ve yoksullukla eşleşiyor. Oysa yeni tarımın görüntüsü bambaşka: sensörler, uydu verileri, yapay zekâ destekli karar sistemleri, otomatik sulama, hassas gübreleme, robotik makineler... Toprak analizine bakıp gübreyi metrekare bazında ayarlayan bir üretici, çiftçiden çok mühendis gibi çalışıyor.

Bu dönüşüm, tarımı genç için yeniden ilgi çekici kılabilecek en gerçekçi kanal. Ama teknoloji sermaye ister, sermaye ölçek ister, ölçek de yine örgütlenmeyi işaret eder. Yol dönüp dolaşıp aynı yere çıkıyor.

Karşı görüşler

Bu okuma biçiminin tek doğru olduğunu iddia etmiyorum; ciddi itirazları var.

Bir görüşe göre mesele insan kaynağından önce fiyat politikası. Bu görüşe göre tarım yeterince kârlı hale gelirse insan kaynağı kendiliğinden gelir. Demografiyi bağımsız bir kriz gibi ele almak, sebebi sonuçla karıştırmaktır.

Bir başka görüşe göre küçük üreticiyi korumaya çalışmak romantizmdir. Dünyada rekabetçi tarım büyük ölçekle ve konsolidasyonla yapılıyor; arazi birleştirmeyi hızlandırmadan verimlilik tartışması havada kalır. Karşı taraf ise konsolidasyonun kırsal istihdamı ve gıda çeşitliliğini yok ettiğini, birkaç büyük oyuncuya bağımlılığın kendi başına bir gıda güvenliği riski olduğunu söylüyor.

Bir diğer itiraz ise destekleme modeline, kendisi tartışmalı. Kimi iktisatçılar mevcut desteklerin yanlış ürünleri ve yanlış yöntemleri sübvanse ettiğini, piyasa sinyalini bozduğunu savunuyor. Karşı görüş, desteksiz bir tarımın hiçbir gelişmiş ülkede var olmadığını hatırlatıyor.

Bu tartışmaların kolay cevapları yok.

Ama tek bir şey kesin

Hangi görüşü savunursanız savunun, bir noktada buluşmak zorundayız: Tarım politikası, aynı zamanda nüfus politikasıdır. Verim düşerse gelecek yıl telafi edersiniz. Kuraklık geçer, fiyat düzelir, gübre bulunur.

Ama bir köyde tarlayı bilen son insan öldüğünde, o bilgi geri gelmiyor. Toprağın hangi köşesinin geç ısındığını, hangi yamacın su tuttuğunu, hangi rüzgârın ne zaman döneceğini bilen insanın bilgisi bir Excel dosyasına sığmıyor. Kırk yılda birikmiş o sezgi, bir cenazeyle birlikte toprağa giriyor.

Toprak duruyor.

Sorun toprakta değil.

Sorun, toprağı yarın kimin işleyeceğini artık yeterince düşünmüyor oluşumuz.