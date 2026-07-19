Siyasette yeni olmak, yeni bir isimle ortaya çıkmaktan daha fazlasını gerektirir. Türkiye siyasi tarihi, değişen tabelaların her zaman değişen siyaset anlamına gelmediğini gösteren örneklerle doludur. Çünkü "yeni" etiketi, çoğu zaman kadronun değil, yalnızca tabelanın değiştiği dönemlerde kullanılmıştır.

Özgür Özel'in kurmaya hazırlandığı partiye "Yeni Parti" adının verilmesi konuşuluyor. Kulağa hoş geliyor: temiz sayfa, taze bir başlangıç vaadi. Ancak Cumhuriyet tarihine bakıldığında, asıl meselenin isim değil; bu ismi taşıyacak kadro, program ve siyasal çizgi olduğu görülüyor.

1946: Demokrat Parti, "Yeni" ama CHP'nin içinden

Türkiye'nin çok partili hayata geçişindeki ilk büyük örnek aslında tam da bu tartışmanın atası sayılır. Demokrat Parti'yi kuran Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan, dördü de CHP'nin içinden çıkmış, CHP milletvekilliği yapmış isimlerdi. Parti "yeni" bir isimle ortaya çıktı ama kurucu kadronun tamamına yakını CHP geçmişine sahipti. DP'nin başarısı, isminden değil, CHP'den gerçekten farklı bir söylem (çok partili hayat, serbest piyasa, dinî hassasiyetlere açık bir dil) inşa edebilmesinden geldi. Yani isim değil, gerçek bir çizgi farkı işe yaramıştı. Demokrat Parti örneği, eski kadroların yeni bir siyasi hareket kurmasının tek başına bir dezavantaj olmadığını gösteriyor. Asıl belirleyici olan, seçmene gerçekten farklı bir program ve siyaset anlayışı sunabilmesiydi.

1961: Adalet Partisi, DP'nin siyasi mirasçısı

1960 darbesinden sonra DP kapatılınca, kadrolarının büyük kısmı Adalet Partisi çatısı altında yeniden bir araya geldi. İsim yepyeniydi ama seçmen kitlesi, söylem ve kadro DP'nin doğrudan devamıydı. Herkes bunu biliyordu, kimse "yeni" olduğuna inanmadı ve zaten partinin kendisi de bunu gizlemedi, tam tersine DP mirasına sahip çıkarak güç kazandı.

1969: CKMP'den MHP'ye, eski kimliğin yeni bir çerçeveye taşınması

Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi, 1969'da Alparslan Türkeş liderliğinde Milliyetçi Hareket Partisi'ne dönüştü. Kadro, ideoloji ve liderlik aynıydı; değişen sadece isimdi. Bu örnek, "isim değişse de siyasi kimlik aynı kalabilir" tezinin en net kanıtlarından biri, burada kimse bunun bir "yenilenme" olduğunu iddia etmedi. Bu örnek, isim değişikliğinin bazen mevcut siyasi kimliği yeni bir çerçevede yeniden konumlandırma aracı olabileceğini gösteriyor.

1980 sonrası: DYP ve ANAP, eski siyasi geleneklerin yeni adresleri

1980 darbesinden sonra siyasi partilerin kapatılması ve eski liderlere getirilen yasaklar nedeniyle merkez sağ yeniden farklı partiler altında örgütlendi. 1983'te kurulan Doğru Yol Partisi (DYP), Adalet Partisi'nin siyasi mirasını sahiplenen kadroları bir araya getirdi. Süleyman Demirel'in siyasi yasağı kalktıktan sonra da partinin liderliğini üstlendi. Aynı dönemde kurulan ANAP ise farklı bir siyasi çizgi oluşturmaya çalışsa da bünyesinde eski partilerden gelen çok sayıda ismi barındırıyordu. Bu süreç, yeni parti adlarının her zaman tamamen yeni kadrolar anlamına gelmediğini; kimi zaman hukuki zorunlulukların, kimi zaman ise siyasi yeniden yapılanmanın ürünü olduğunu gösterdi.

1990'lar: SHP ve CHP'nin yeniden birleşmesi

1990'larda SHP ve CHP'nin yeniden birleşmesi de benzer bir tablo ortaya koydu: kimi zaman siyasi gelenekler farklı isimler altında devam eder, daha sonra eski isimlerine geri döner.

Nitekim 2017'de yeni bir merkez sağ hareketin kuruluş sürecinde de bu soru tartışılmıştı: bir siyasi oluşumun asıl sınavı, ilk günkü heyecanı değil, zaman içinde kurabildiği kadro ve vitrindir. O dönem yazılan bir değerlendirme de bu riski önceden işaret ediyordu.

2019-2020: Gelecek Partisi ve DEVA, AKP'den kopan "yeni" partiler

Daha yakın ve belki en öğretici örnek: Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi ve Ali Babacan'ın DEVA Partisi. İkisi de AKP'nin içinden çıktı, "yeni bir siyaset" vaat etti, ama kurucu kadroların büyük kısmı AKP geçmişine sahipti. Bu partilerin cesur girişimler olarak değerlendirilmesi gerekse de, kuruluş aşamasındaki göstergeler onların Türkiye'nin siyasal kültüründe gerçekten dönüştürücü bir etki yapıp yapamayacağı konusunda kuşku uyandırdı. Oy düşüklüğünde liderlik, ekonomik koşullar, seçim sistemi, medya görünürlüğü gibi birçok faktör de etkiliydi. Bu örnekler, yalnızca isim değişikliğinin yeterli olmadığını gösteriyor. Bu tablo, 'isim yeni ama kadro eski' eleştirisini destekleyen örneklerden biri olarak görülebilir; ancak partilerin düşük oy oranını yalnızca bu nedene bağlamak mümkün değildir.

Aynı değerlendirme üç ayrı riske işaret ediyordu ve bugünkü tartışmaya da ışık tutuyor: kadro ve vitrin (toplumun farklı kesimlerine hitap edecek donanımlı isimlerin bulunamaması), iktidarın karşı hamlesi (yeni bir oluşumu tehdit gören iktidarın karalama kampanyalarına başvurması) ve vizyon eksikliği (kadrolaşmanın sadece tanıdık isimleri toplamaktan ibaret kalıp gerçek bir toplumsal vizyon üretememesi). Üçü birleştiğinde ortaya çıkan sonuç net: yeni bir oluşumun kalıcı olması karizmatik liderden değil, nitelikli ve kurumsallaşmış bir kadro inşasından geçiyor.

Bugüne dönüş: Yeni Parti neden aynı riski taşıyor

Bir partinin gerçekten "yeni" sayılabilmesi için yalnızca adının değişmesi yeterli değildir. Yenilik iddiasının, kadrodan programa, siyaset yapma biçiminden topluma sunduğu vizyona kadar her alanda karşılık bulması gerekir; aksi hâlde değişen yalnızca tabela olur. Tarihsel örnekler de gösteriyor ki seçmen, yeni bir isimden çok yeni bir siyaset tarzı, yeni bir kadro ve inandırıcı bir vizyon arıyor. Birkaç ismin yer değiştirmesi ya da yeni bir parti tabelası, tek başına gerçek bir değişim algısı oluşturmaya yetmiyor.

CHP, mutlak butlan kararının ardından Kılıçdaroğlu yönetimine geçtikten sonra anketlerde ciddi bir oy kaybı yaşıyor; bazı araştırmalarda barajın altına kadar geriliyor. Bazı kamuoyu araştırmalarında, Özgür Özel'in olası bir yeni parti kurması hâlinde ortaya çıkabilecek senaryolar da test ediliyor. Bu tablo, tartışmanın yalnızca akademik değil, aynı zamanda güncel ve seçmen açısından somut olduğunu gösteriyor, ama anket rakamları kime oy verileceğini değil, sadece ismin ve kadronun seçmende nasıl bir karşılık bulduğunu gösteriyor; yazının asıl meselesi olan "isim-kadro tutarlılığı" sorusunu değiştirmiyor.

Karşı görüş: İsim gerçekten bu kadar önemli mi?

Burada dürüst olmak gerekirse, makul bir itiraz var: isim, seçmenin oyunu belirleyen asıl unsur değildir. Seçmen sandığa giderken partinin adına değil, kim olduğuna, ne vaat ettiğine ve mevcut iktidara karşı gerçek bir alternatif sunup sunmadığına bakar. Bu görüşe göre, "Yeni Parti" tartışması bir nevi lüks bir ayrıntı, asıl mesele kadronun reform kapasitesi ve siyasi programın içeriği, isim değil. Nitekim DP örneği de bunu destekler: DP ismi başarılı olmuştu çünkü arkasında gerçek bir program farkı vardı, isim bu farkı sadece taşıyan bir kap görevi görmüştü.

Bu itiraz haklı bir uyarı taşıyor: isim tartışmasına fazla takılmak, asıl meseleyi (kadro ve program yenilenmesi) gölgede bırakabilir. Ama bu, ismin önemsiz olduğu anlamına gelmez, sadece yeterli olmadığı anlamına gelir. İsim, doğru bir programın üzerine oturduğunda güçlenir; yanlış ya da kanıtlanamaz bir iddia taşıdığında ise var olan güvensizliği azaltmak yerine artırır. Yani mesele "isim mi program mı" değil, ikisinin birbirini yalanlamaması.

Dolayısıyla yeni kuşak açısından mesele, partinin geçmişi değil; gerçekten yeni bir siyaset üretip üretemediğidir. Eğer 'Yeni Parti' adı yalnızca geçmiş kadroların yeni tabelası olarak algılanırsa tarihsel hafızası güçlü seçmende olduğu kadar ilk kez oy kullanacak seçmende de beklenen karşılığı bulamayabilir.

Sonuç: İsim bir vaattir, kanıt değil

Cumhuriyet tarihindeki bu örnekler tek bir noktada birleşiyor: isim değişikliği, kadro değişikliği anlamına gelmez. DP örneğinde olduğu gibi bazen yeni isim gerçek bir çizgi farkına eşlik eder ve başarılı olur; CKMP-MHP, DYP-ANAP örneklerinde olduğu gibi bazen de sadece hukuki veya taktiksel bir zorunluluktur ve kimseyi kandırmaz. Gelecek ve DEVA örneği ise en yakın uyarılardan biri olarak görülebilir: Yeni parti iddiasının, seçmende kalıcı karşılık bulması için yalnızca isim değişikliği değil, güçlü bir kadro, örgütlenme ve ikna edici bir siyasal vizyon gerektirdiğini gösteriyor.

Yeni bir siyasi hareket, geçmişten gelen isimlerle kurulabilir; ancak yeni olduğunu kanıtlamak zorundadır.

Özgür Özel'in ekibi eğer gerçekten CHP'de yıllarca siyaset yapmış, aynı vekillik geçmişine sahip isimlerle yola çıkacaksa, "Yeni Parti" ismi bu tarihsel örüntüye bir yenisini ekleme riski taşıyor: seçmenin “sizi geçmişten ayıran temel fark nedir?” sorusuyla karşılaşması kaçınılmaz olabilir.

Asıl soru, partinin adının ne olduğu değil; seçmene gerçekten yeni bir siyaset sunup sunamayacağıdır. İsim bir vaat olabilir ama kanıt değildir, kanıt, kadroda ve söylemde aranır.