Türkiye'de "Siyah Giyinen Adamlar" diye bilinen filmde, kostüm bir kimlik kartıydı: takım elbise, kravat, güneş gözlüğü, gizlilik ve otoritenin üniforması. Özgür Özel ve ekibinin son haftalardaki tercihi ise tam tersi bir işaret dili kuruyor: ceketsiz, kravatsız, beyaz gömlekle sahaya çıkmak. Kelime oyunu bir yana, bu ters çevirme tesadüfi değil; bir siyasetçinin üstündeki kıyafet çoğu zaman mesajdır.

Beyaz gömlek burada sadelik, "biz de sizden biriyiz" vurgusu ve belki daha da önemlisi "lekelenmemiş" bir duruş iddiası taşıyor. Bu tesadüf değil. Özel, daha önce bizzat bu imgeyi diline dolamıştı: Ekrem İmamoğlu'nun gömleğini örnek göstererek, kendi "beyaz gömlek"lerinin de kirletilemeyeceğini söylemişti. Kıyafet burada bir slogana dönüşüyor: CHP ‘ nin seçilmiş yönetimi, mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılmasına rağmen kendini "temiz", "haksızlığa uğramış" ve "sahadan kopmayan" taraf olarak konumlandırmak istiyor. Ceketin, kravatın çıkarılması; bir nevi zırhın da çıkarılması demek: "görün, işte buradayız, saklayacak bir şeyimiz yok" mesajı.

Arka plandaki kriz

Bu görüntülerin sahnelendiği zemin sıradan değil. 21 Mayıs 2026'da Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP'nin 2023'teki 38. Olağan Kurultayı hakkında "mutlak butlan" kararı verdi; bu karar, Özel'in genel başkanlığını ve mevcut yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırıp, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu yeniden başa taşıdı. Parti, fiilen ikiye bölünmüş durumda: bir yanda geniş milletvekili ve delege desteğine sahip Özel kanadı, diğer yanda mahkeme kararıyla yönetime dönen Kılıçdaroğlu ve eski kadrolar.

Özel yönetimi, olağanüstü kurultay talebine yanıt alamayınca "baskın seçim" ihtimaline karşı yeni bir parti kurma hazırlığına girdi. Kulis bilgilerine göre, kuruluş için sembolik tarihler konuşuluyor: 24 Temmuz (Lozan Antlaşması'nın imza günü) ya da 20 Temmuz (1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'nın başlangıcı).

9 Temmuz'dan sonra ne değişir?

İBB davasının bu celsesi bittiğinde, dava kendi seyrinde devam edecek gibi görünüyor; asıl siyasi dönüm noktası temmuzun ikinci yarısında, yeni parti kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verilip verilmeyeceğinde düğümleniyor. Kurulursa, Özel kanadının planı ilk etapta az sayıda milletvekiliyle yeni yapıya geçip CHP içindeki "direnişi" de sürdürmek; yani tam bir kopuş değil, iki cepheli bir mücadele.

Bu iki takvimin üstüne bir de tutuklama/gözaltı spekülasyonu bindi. Basında "9 Temmuz sonrası" başlığıyla çıkan yazılarda, kimin gözaltına alınacağı, kimin dokunulmazlığının kaldırılacağı isim isim konuşuluyor; ama bu haberlerin kendisi de bunun net bir bilgiye değil, Ankara kaynaklı kulis söylentilerine dayandığını, boş çıkma ihtimalinin de bulunduğunu not düşüyor. Somut ve doğrulanmış olan tek gelişme, Özgür Özel ve beş milletvekili hakkında hazırlanan bir fezleke talebinin Ankara'ya gönderilmiş olması; bu, dokunulmazlığın kaldırılması sürecinin ilk adımı sayılabilir, ama başlı başına bir tutuklama garantisi değil.

Bu ayrımı gözden kaçırmamak gerekiyor: bir yanda somut bir hukuki adım (fezleke), diğer yanda "kim, ne zaman gözaltına alınacak" tarzında doğrulanmamış bir söylenti furyası var. Bunun sonuçları öngörülebilir ama kesin değil: Yeni parti, CHP'nin oy tabanını bölebilir ya da tam tersine, "gerçek CHP burada" anlatısıyla tabanı konsolide edebilir. Kılıçdaroğlu kanadı ise Yargıtay sürecini bekleyerek zaman kazanmayı tercih ediyor. Sonucu belirleyecek olan, mahkemelerin nihai kararı kadar, seçmenin bu hukuki dile ne kadar ikna olduğu.

Borsanın nabzı, dünyanın bakışı

Kriz, salonların dışına da taştı. Mutlak butlan kararının açıklandığı 21 Mayıs 2026 günü BIST 100 endeksi günlük bazda yüzde 6,05 değer kaybetti; kayıplar bu eşiği aşınca devre kesici devreye girdi ve işlemler geçici olarak durduruldu. Yine de tabloyu tek bir güne indirgemek yanıltıcı olur: aynı endeks, yılın ilk yarısını yüzde 25,4'lük kazançla kapattı ve temmuz başında yabancı yatırımcılar iki haftalık dönemde 1,5 milyar dolarlık hisse ve tahvil alımı yaptı. Yani siyasi şokun etkisi anlık ve keskin oldu, ama uzun vadeli sermaye akışını şimdilik tersine çevirmiş değil, en azından henüz.

Bu durum, ekonomi yönetiminin krizle arasına mesafe koyma stratejisiyle de örtüşüyor. Türkiye'nin geçtiğimiz yıllardaki benzer siyasi şoklarında (örneğin 2025'teki İmamoğlu tutuklanması sonrası) ekonomi bürokrasisinin yatırımcılara "adli süreçler hakkında yorum yapmayacağız, program değişmeyecek" mesajı verdiği görülmüştü; şimdiki krizde de benzer bir sükunet çabası var.

Dış yansımalar ise daha çok siyasi kanaldan geldi. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor, kararı ana muhalefeti tasfiyeye yönelik planlı bir girişim olarak nitelendirdi. Avrupa Sosyalistler Partisi (PES) ve Sosyalist Enternasyonal benzer şekilde kararı muhalefeti susturma girişimi olarak yorumladı; Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul ise kararın Türkiye'nin AB üyelik hedefiyle bağdaşmadığını söyledi. Buna karşılık Washington'dan gelen sesler tarihsel olarak daha temkinli: geçmiş benzer krizlerde ABD tarafı meseleyi "iç mesele" olarak nitelendirip mesafeli durmayı tercih etti. Uluslararası tepkiler ile piyasa tepkisi arasındaki ayrışma sürüyor. Yani tablo şu: Brüksel ve Berlin hattında sert bir demokrasi eleştirisi, piyasalarda ise en azından şimdilik fiyatlanmamış bir risk.

Dünya basınında yankılar

Uluslararası basın olayı büyük ölçüde aynı iki çerçeveden okuyor: "muhalefetin tasfiyesi" ve "yargı ile siyasetin iç içe geçmesi." Haber ajansları ve gazeteler, son iki yılda yüzlerce parti üyesi ve seçilmiş yetkilinin gözaltına alındığını, bunun eleştirmenlerce Türkiye'nin en büyük muhalefet partisini güçten düşürmeye yönelik bir kampanya olarak görüldüğünü aktarıyor. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor'un, duruşmaların zamanlamasına dair Ankara'daki NATO zirvesiyle çakışmasına dikkat çekmesi de dolaşımdaki dikkat çekici yorumlardan biri.

İmamoğlu'nun kendisi de bu durumu sosyal medyada besliyor; mahkemenin savunma süresini kısıtlamasını hak ihlali ve yargı sürecinin çöküşü olarak nitelendiriyor. Akademik/analitik yayınlarda ise daha yapısal bir okuma var: Erdoğan'ın, 2019 ve 2024 seçim kayıplarının ardından potansiyel rakipleri güç toplamadan etkisizleştirme stratejisi izlediği, İmamoğlu'nun tam da cumhurbaşkanı adayı ilan edildiği gün tutuklanmasının bunun kanıtı sayıldığı öne sürülüyor.

En sert ton bölge uzmanı yayınlarından geliyor: NATO zirvesi bittikten kısa süre sonra, "yargı darbesi" olarak nitelendirilen süreçle görevden alınan Özgür Özel'in de dokunulmazlığının kaldırılıp tutuklanacağı yönünde genel bir beklenti olduğu, bunun Türkiye'nin otoriterleşmesinde bilinen bir eşiğin ötesine geçen yeni bir aşama olarak görüldüğü belirtiliyor. Hükümetin resmi hattı ise değişmiyor: yargı bağımsız, süreçler hukuki.

Madalyonun öbür yüzü

Bu anlatının bir de karşı tarafı var. Hükümete yakın çevreler ve mahkeme kararını savunanlar, sürecin bir "kayyum" ya da siyasi tasfiye değil, parti içi usulsüzlük iddialarına dair sıradan bir hukuki denetim olduğunu söylüyor; kurultay sürecindeki delege oyu satın alma iddialarının ciddiye alınması gerektiğini savunuyorlar. Kılıçdaroğlu da kendi payına, mutlak butlan kararını kabul etmemesi hâlinde partiye doğrudan kayyum atanacağını öne sürerek, kendi konumunu "daha az kötü seçenek" olarak tanımlıyor. CHP Milletvekili Atilla Kart'ın "Kılıçdaroğlu mühürsüz oylara itiraz ettirtmedi!" çıkışı da dikkate alındığında gerçek bir arınmadan söz edilemeyeceği görülüyor.

Sahadan gelen baskı

Bu meşruiyet tartışması sürerken, farklı bir eksende de bir baskı birikiyor: seçmenin kendisinden gelen baskı. Özgür Özel'in il gezilerinde vatandaşların yeni parti kurulması yönünde dile getirdiği talep, tabanın kararsızlıktan zaten yorulduğunu ve net bir hamle beklediğini gösteriyor. Sorun heyecanın olup olmayacağı değil; liderliğin bunu karşılayacak netliği verip vermeyeceği.

Özel'in yanıtları da bu açıdan dikkat çekici: doğrudan "evet kuracağız" demiyor, hep şartlı ("olmazsa", "az kaldı") bir dil kullanıyor. Bu, stratejik bir belirsizliğin bilinçli olarak korunduğunu gösteriyor; muhtemelen hem CHP tabanını küstürmemek hem de Yargıtay kararını beklemek için. Ama bunun bir bedeli de var: kamuoyunda bir kere "yeni parti geliyor" beklentisi oluştuktan sonra, 20 Temmuz'a kadar (ya da sonrasına) net bir adım gelmezse, bu sefer "söz verip yapmadı" algısının oluşma riski belirir.

Özel'in kendi ifadesi bu gerilimi özetliyor: "vatandaş bizden ileride gidiyor" diyerek, tabanın liderlikten daha hızlı karar verdiğini üstü kapalı biçimde kabul ediyor. Enerjiyi belirsizlikte tüketmek yerine yeni partiye kanalize etmek sahadan gelen talebe denk düşüyor; liderlik ise bunu şimdilik hukuki temkinlilikle geciktiriyor. Asıl açık soru, bu heyecanın 20-24 Temmuz'a kadar canlı kalıp kalmayacağı.

Sahadaki heyecan da, beyaz gömlek gibi, sonuçta bir görüntü. Temmuzun geri kalanı, ikisinin de bir siyasi harekete mi, yoksa sadece bir sezona mı ait olduğunu gösterecek.