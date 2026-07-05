Türkiye'de tarlada 5 liraya satılan domatesin market rafında 40 liraya ulaşması artık bir "fiyat anomalisi" değil, sistemin kendisidir. Herkes suçluyu en kolay yerde arıyor: mazot fiyatları, fırsatçı aracılar ya da zincir marketler.

Oysa karşımızda yalnızca bir maliyet krizi yok; yapısal sorunlar, üretim planlaması eksikliği, kamusal denetimdeki yetersizlikler ve yıllar içinde şekillenen siyasi tercihler bulunuyor. Bu yapıyı doğru okumadan gıda enflasyonunu polisiye tedbirlerle çözmek mümkün değildir.

Büyük Üreticinin Esareti: "Kaptırma" Safhası

Hikâye tarlada, binlerce dönüm eken büyük üreticiyle başlıyor. Hasat zamanı geldiğinde üretici çoğu zaman ürününün efendisi değil, zamanın esiridir. Sebze ve meyve beklemez; depolama imkânı sınırlıdır, finansman baskısı büyüktür ve borçlar kapıdadır.

Tam bu kritik noktada ürünü satın alan aracılar devreye girer. Üreticinin depolama ve finansman imkânlarının yetersiz olması, pazarlık gücünü önemli ölçüde azaltabilir. Büyük üretici çoğu zaman ürününü maliyetine yakın, hatta bazı dönemlerde maliyetinin altında elden çıkarmak zorunda kalabilir. Böyle bir tabloda kazanç çoğu zaman üretenden çok, finansal sıkışıklığı avantaja çevirebilen ticari aktörlere yönelir.

Sanayici ürettiği malın fiyatını kendi belirlerken; çiftçi, dünyada maliyetini bilip de satacağı ürünün fiyatını alıcının insafına bırakan tek üretici grubu olmamalıdır.

Akıl Dışı Lojistik: Uzağı Taşımak, Karbon Ayak İzi ve Çevre Boyutu

Türkiye tarımının en önemli yapısal sorunlarından biri üretim planlamasıdır. İstanbul'un domatesi Antalya'dan, Ankara'nın limonu Mersin'den geliyorsa şu soruyu sormak gerekmez mi: Marmara'nın ihtiyacı neden daha fazla Marmara'da üretilmez? İç Anadolu kendi sebze üretimini neden daha planlı biçimde gerçekleştiremez?

Türkiye'de tarım, bölgesel bir planlamadan ziyade geleneksel ve kontrolsüz bir lojistik ağa göbeğinden bağlıdır. İstanbul gibi devasa bir metropolün gıda ihtiyacını yüzlerce kilometre öteden (Antalya, Mersin vb.) karşılaması üç büyük kriz yaratır:

Maliyet Krizi: Akaryakıt, otoyol ücretleri ve nakliye maliyetleri doğrudan rafa yansır.

Ürün Kaybı: Yolda geçen sürede bozulan, çürüyen gıdaların (fire oranı) maliyeti yine tüketiciye yüklenir.

Çevre Krizi: Tonlarca karbon salınımıyla gıda enflasyonu, dolaylı olarak iklim krizini de finanse eder.

Biz marketten sadece pahalı domates almıyoruz; o domatesi yüzlerce kilometre taşırken atmosfere salınan tonlarca karbonun, yani iklim krizinin faturasını da geleceğimizle ödüyoruz.

Her kilometre; daha fazla yakıt, daha fazla taşıma maliyeti, daha fazla otoyol ücreti ve en önemlisi daha fazla ürün kaybı anlamına gelir. Tüketici çoğu zaman yalnızca ürünü değil, o ürünün yüzlerce kilometrelik yolculuğunun maliyetini de satın almaktadır. Tarımın geleceği yalnızca daha fazla üretmekte değil, doğru ürünü doğru bölgede üretmektedir.

Küçük Üreticinin Hayatta Kalma Refleksi

Aracıların tarladan aldığı ürün lojistik ve diğer maliyetlerle birlikte market rafına yüksek fiyatla ulaştığında piyasada yeni bir referans fiyat oluşur. Bu noktada küçük üretici de bu fiyatı dikkate almaya başlar.

Gübre, tohum, ilaç ve enerji maliyetleri altında üretim yapan küçük çiftçi doğal olarak şu soruyu sorar:

"Market 40 liraya satıyorsa benim ürünüm neden daha düşük fiyattan satılsın?"

Bu her zaman fırsatçılık olarak değerlendirilemez. Oluşan yüksek piyasa fiyatları zamanla üretici ve satıcıların fiyatlama davranışlarını da etkileyebilir; fiyatlar yalnızca maliyetlere değil, piyasa beklentilerine göre de şekillenmeye başlar.

Denetimde Hedef Sapması: Sinekleri Kovalamak mı, Bataklığı Kurutmak mı?

Peki devlet bu tablonun neresinde?

Devletin enflasyon yükseldiğinde mücadele yöntemi ekseriyetle zincirin en son halkasına, denetim ekiplerinin marketlere yönlendirilmesi, sorunun kaynağını değil sonucunu hedef almaktadır. Oysa bu durum "bataklığı kurutmak yerine sivrisineklerle savaşmaya" benzer.

Denetim markette değil; tarlada, hal sisteminde ve aracı mekanizmasında başlamalıdır.

Üretim planlaması yapılmadığı sürece, serbest piyasa kendi oligopol yapısını (az sayıda satıcının piyasaya hakim olduğu durumu) yaratır.

Etkin bir kamu politikasıyla hangi bölgede hangi ürünün ne ölçüde üretileceği planlanmadığı ve üreticiye depolama imkânı ile öngörülebilir alım mekanizmalarının sunulmadığı bir sistemde, piyasanın sağlıklı işlemesini beklemek güçleşmektedir.

Masadaki Görünmeyen Güç: Siyaset, Lobi ve Endüstriyel Yapı

Bu düzenin yıllar içinde kalıcı hâle gelmesinde siyasi tercihlerin de etkili olduğu yönünde değerlendirmeler yapılmaktadır. Büyük şehirlerdeki hal sistemi, komisyonculuk ağı ve lojistik zinciri uzun yıllardır reform tartışmalarının merkezinde yer almaktadır. Hal Yasası'na ilişkin düzenlemelerin neden istenilen ölçüde hayata geçirilemediği de kamuoyunda sıkça tartışılan konular arasındadır.

Benzer tartışmalar endüstriyel hayvancılık ve tavukçuluk sektöründe de yaşanmaktadır. Son dönemde bazı büyük entegre tavukçuluk şirketlerinin finansal sıkıntılar yaşaması ve bazı şirketlerde kayyım süreçlerinin gündeme gelmesi, sektörün yapısal sorunlarına ilişkin tartışmaları yeniden artırmıştır.

Sektör temsilcilerinin değerlendirmelerine göre, finansal sıkışıklık dönemlerinde ödeme gecikmeleri yaşanabilmekte ve bunun yükü zaman zaman fason üreticiler üzerinde hissedilmektedir. Kriz dönemlerinde ise kamu otoritesi arzın kesintiye uğramaması amacıyla geçici çözümler üretmek zorunda kalmaktadır. Bu aslında, uzun vadeli planlamanın önemini bir kez daha göstermektedir.

Bunun yanında, zaman zaman ithalat politikalarının kısa vadeli fiyat baskısını azaltmak amacıyla tercih edilmesi, yerli üreticinin rekabet gücüne ilişkin tartışmaları da beraberinde getirmektedir. Tarım Kredi Kooperatiflerinin ise kuruluş amaçlarına ne ölçüde uygun faaliyet gösterdiği konusu da kamuoyunda farklı değerlendirmelere konu olmaktadır.

Piyasanın Paradoksu ve Çözüm

Sistemin temel paradoksu şudur: Tarlada binlerce üretici vardır; ancak ürünü büyük şehirlere ulaştıran aktör sayısı oldukça sınırlıdır. Satış aşamasında yoğun rekabet yaşanırken, alım ve dağıtım aşamasında piyasa gücü belirli aktörlerde toplanabilmektedir.

Bu nedenle çözüm yalnızca daha fazla üretmek değildir. Plansız üretim bolluğu, fiyatların tarlada çökmesine ve üreticinin zarar etmesine yol açabilir. Asıl ihtiyaç, yönetilebilir ve planlı bir üretim modelidir.

Bu kapsamda;

Bölgesel üretim kuşakları oluşturulmalıdır. İstanbul, metropol çeperindeki tarım arazilerini betona değil, kendi gıda havzasına dönüştürmek zorundadır.

Lisanslı depoculuk ve lojistik altyapısı güçlendirilmelidir.

Üreticinin pazarlık gücünü artıracak kooperatifçilik desteklenmelidir. Çiftçiyi tek başına kurtlar sofrasına atmayan, alım garantili ve gerçek anlamda üretici odaklı kooperatif devrimi şarttır.

Tarım ve hayvancılık politikaları öngörülebilir kamu politikaları çerçevesinde uzun vadeli üretim planlamasına dayanmalıdır.

Son Söz

Toprağı işleyen üretici yeterince kazanamıyor, küçük ölçekli hayvancılık yapanlar artan maliyet baskısıyla mücadele ediyor ve şehirde yaşayan tüketici her geçen gün daha yüksek gıda fiyatlarıyla karşılaşıyorsa, burada yalnızca piyasanın değil, sistemin işleyişinin de sorgulanması gerekir.

Büyük üreticinin pazarlık gücünü kaybettiği, küçük üreticinin piyasa fiyatını referans almak zorunda kaldığı, lojistik maliyetlerinin gereğinden fazla arttığı ve kamu politikalarının uzun vadeli planlamadan uzak kaldığı bir yapıda gıda enflasyonunun kalıcı biçimde düşmesi kolay görünmemektedir.

Tarımda kalıcı çözüm; tarladan başlayan üretim planlaması, güçlü depolama altyapısı, rekabetçi bir pazarlama sistemi ve öngörülebilir kamu politikalarıyla mümkündür.

Sorun yalnızca fiyat değildir; sorun, fiyatı ortaya çıkaran sistemdir.