Türkiye bugün yalnızca ekonomik bir yol ayrımında değil, aynı zamanda yönetim anlayışı açısından da tarihi bir eşikte bulunuyor. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında asıl soru, ülkeyi kimin yöneteceği değil; nasıl yönetileceğidir.

Bugün Türkiye'nin karşı karşıya olduğu ekonomik, teknolojik ve toplumsal sorunlar geçmişin yöntemleriyle çözülemeyecek kadar karmaşık hale gelmiştir. Enflasyondan eğitim sistemine, yapay zekânın etkilerinden beyin göçüne kadar uzanan geniş sorun alanları, sloganlarla değil; bilgi, uzmanlık ve koordinasyonla yönetilmeyi gerektiriyor.

Bu nedenle son yıllarda sıkça dile getirilen “yeni kuşak liderlik” kavramı yalnızca yaş değişimini ifade etmiyor. Asıl ihtiyaç duyulan şey, siyasi kültürün dönüşmesidir. Karizmatik lider merkezli anlayışın yerini, hesap verebilen, uzmanlığa kulak veren ve kurumları güçlendiren bir yönetim modeli almak zorundadır.

Yeni kuşak liderlik, tek merkezli karar alma yerine uzmanlık ve kurumsal aklı öne çıkaran; gücünü kişisel sadakatten değil kurumlardan alan bir modeldir.

Toplum da değişiyor. Özellikle genç seçmenler artık geleneksel siyasi bağlılıklarla hareket etmiyor. Bilgiye erişimin kolaylaşmasıyla birlikte şeffaflık, liyakat ve hesap verebilirlik talepleri daha görünür hale geliyor. Yeni nesil seçmen, yönetenleri sürekli izleyen ve sorgulayan bir profile sahiptir.

Bu noktada sorumluluk yalnızca iktidara değil, muhalefete de düşmektedir. Güvenilir bir alternatif, parti içi demokrasi, liyakat ve güçlü politika üretimine dayanır.

Türkiye'nin önündeki en önemli meselelerden biri de gençlerin geleceğe dair umudunu yeniden inşa etmektir. Son yıllarda yüksek eğitimli gençlerin yurt dışına yönelmesi, sorunun bireysel tercihlerden çok yapısal nedenlere dayandığını göstermektedir.

Bu durum aynı zamanda güven, aidiyet ve fırsat meselesidir. Gençlerin kalmak istediği bir Türkiye oluşturmak, yeni kuşak liderliğin en önemli sınavlarından biridir.

Önümüzdeki yıllarda temel soru değişmeyecek: İsimler mi değişecek, yoksa kurumları güçlendiren yeni bir yönetim anlayışı mı kurulacak?

Türkiye'nin ihtiyacı yalnızca yeni yüzler değil, yeni bir siyaset kültürüdür. Çünkü değişen dünyada aynı kalan siyaset, yalnızca kalkınmayı yavaşlatmaz; toplumun geleceğe olan inancını da aşındırır. Yeni kuşak liderlik artık bir tercih değil, Türkiye'nin geleceği için kaçınılmaz bir gerekliliktir.

Peki Nasıl Gerçekleştirilecek?

Türkiye'nin gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşması yalnızca hedef koymakla değil, bu hedefleri hayata geçirecek mekanizmaları oluşturmakla mümkündür. Bunun için reformların üç aşamada ele alınması gerekir:

İlk 5 Yıl: Güven ve İstikrarın Yeniden İnşası

Öncelikli hedef ekonomik ve kurumsal güveni yeniden tesis etmektir.

-Enflasyonun kalıcı olarak tek haneli seviyelere düşürülmesi.

-Merkez Bankası ve düzenleyici kurumların bağımsızlığının güçlendirilmesi.

-Kamu harcamalarının ve ihalelerinin tam şeffaflıkla dijital ortamda takip edilebilmesi.

-Yargı süreçlerinin hızlandırılması ve hukuk güvenliğinin artırılması.

-Eğitim sisteminde sık değişen uygulamalar yerine uzun vadeli bir reform planının uygulanması.

Bu dönemin amacı yüksek büyüme değil, öngörülebilirlik ve güven oluşturmaktır.

5–15 Yıl: Üretim ve Teknoloji Dönüşümü

Kurumsal güven sağlandıktan sonra ülkenin üretim yapısı dönüştürülmelidir.

-Ar-Ge harcamalarının kademeli olarak milli gelirin yüzde 3'üne çıkarılması.

-Üniversite-sanayi iş birliği için bölgesel teknoloji merkezlerinin kurulması.

-Yapay zekâ, yazılım, biyoteknoloji, yarı iletken teknolojileri ve yenilenebilir enerji alanlarında özel teşvik programları oluşturulması.

-KOBİ'lerin dijital dönüşümünün desteklenmesi.

-İhracatta yüksek teknoloji ürünlerinin payının artırılması.

Bu aşamada amaç yalnızca daha fazla üretmek değil, daha yüksek katma değer üretmektir.

15–30 Yıl: Bilgi Ekonomisine Geçiş

Uzun vadede Türkiye'nin hedefi teknoloji tüketen değil teknoloji üreten ülkeler arasında yer almak olmalıdır.

-Dünya çapında araştırma üniversiteleri oluşturulması.

-Bilim insanları ve nitelikli profesyoneller için küresel çekim merkezi haline gelinmesi.

-Patent, marka ve teknoloji ihracatında dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girilmesi.

-Kamu yönetiminde tamamen veri temelli karar alma kültürünün yerleşmesi.

Bu aşama tamamlandığında ekonomik büyüme artık düşük maliyetli üretime değil, bilgiye, inovasyona ve insan sermayesine dayanacaktır.

Reformların Temel Şartı

Ancak bütün bu hedeflerin gerçekleşebilmesi için siyasi partilerin üzerinde uzlaşacağı bazı temel ilkeler gereklidir:

-Hukukun üstünlüğü

-Liyakat sistemi

-Eğitimde süreklilik

-Kurumsal bağımsızlık

-Şeffaflık ve hesap verebilirlik

Hükümetler değişebilir; ancak bu ilkeler değişmemelidir. Sürdürülebilir kalkınma bu ilkelerin sürekliliğine bağlıdır.

Türkiye'nin geleceği için asıl mesele hangi partinin iktidar olduğu değil, devletin uzun vadeli hedeflerini koruyabilen güçlü kurumlara sahip olup olmadığıdır. Çünkü sürdürülebilir kalkınma, seçim dönemlerini aşan bir devlet aklı gerektirir.

Güven veren bir hukuk sistemi, nitelikli eğitim, üretken ekonomi ve hesap verebilir yönetim anlayışı bir araya geldiğinde, ülkeler yalnızca zenginleşmez; aynı zamanda istikrarlı ve sürdürülebilir bir geleceğe de kavuşur.

Sonuç

Asıl soru Türkiye’nin büyüyüp büyüyemeyeceği değil, kurumsal dönüşümü başarıp başaramayacağıdır. Tarih gösteriyor ki ülkeleri kalıcı olarak zenginleştiren şey doğal kaynaklar değil, hukukun üstünlüğü ve güçlü kurumlardır. Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında başarı, liderlerden bağımsız işleyen kurumlar inşa edilmesine bağlıdır. Yeni kuşak liderliğin asıl görevi, bu dönüşümü mümkün kılacak kurumları inşa etmektir.

Türkiye’nin İhtiyacı: Yeni Bir Yönetim Anlayışı

Türkiye'nin önündeki tercih aslında basittir: Kişilere dayalı başarı hikâyeleri mi, yoksa nesiller boyunca yaşayacak güçlü kurumlar mı? Liderler gelir ve gider; ancak hukukun, liyakatin ve bilimin üzerine kurulan kurumlar nesiller boyunca yaşamaya devam eder. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Türkiye'nin başarısı, güçlü liderler yetiştirmesine değil; liderlerden bağımsız çalışabilen güçlü kurumlar inşa etmesine bağlıdır.