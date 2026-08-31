Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Bundan 104 yıl önce, türlü imkansızlıklara rağmen milletçe gösterilen azim, cesaret ve kararlılık bugün de en güçlü motivasyon kaynağımız.” dedi.

Erdoğan, mesajında “Şunu memnuniyetle ifade etmek isterim ki bugün, zulüm kimden gelirse gelsin engel olmaya, mazlum kim olursa olsun sahip çıkmaya çalışan, bu uğurda yeri geldiğinde bedel ödemekten çekinmeyen bir Türkiye vardır. 'Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe' Türkiye'yi ve Türk milletini kutlu mücadelesinden hiç kimse vazgeçiremeyecektir.” İfadelerini kullandı.

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Bilindiği gibi Erdoğan’ın kullandığı “Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe, senin ilini ve töreni kim bozabilir.” sözü İkinci Göktürk Devleti kağanı Bilge Kağan’a aittir.

Bilge Kağan, o dönemdeki komşuları olan Çin’den bahsederken “Türk-Çin kardeşliği” veya “Türk-Çin ittifakı” dememiştir. Aksine “Doğu’da Şantung Ovası’na kadar ordu sevk ettim, denize ulaşmamıza az kaldı. Güneyde Tokuz Ersin’e kadar ordu sevk ettim, Tibet’e erişmemize az kaldı. Batı’da İnci Irmağı’nı aşarak Demirkapı’ya kadar gittim. Kuzeyde Yir Bayırku’ların toprağına ordu sevk ettim... Bunca yerlere Türk adını, Türk şanını alıştırdım...” demiştir.

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Atatürk'ün “gençliğe hitabe”sindeki tavrı "Bilge Kağan" tavrıdır. Atatürk, 1924 yılında Necip Asım'ın hazırladığı Orhun Abideleri kitabını incelemiş ve kitabın sonuna el yazısıyla “Büyük Nutuk, böyle bir hitap ile son bulacaktır” notunu düşmüştür. Kitap halen Anıtkabir’dedir.

Zaten “Ey Türk Budunu” ile, “Ey Türk Gençliği” arasında hiçbir fark yoktur. “Ne mutlu Türk'üm diyene” ifadesinde, “Bunca yerlere Türk adını, Türk şanını alıştırdım” politikası saklıdır.

Bilge Kağan'ın yazıtları da Atatürk'ün gençliğe hitabesi de Türk Milleti için siyasi vasiyettir. İki vasiyetin ortak özelliği “devletin, ülkesiyle ve milletiyle bölünmez bütünlüğü” ilkesidir.

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Tayyip Bey, siyasette var olduğu günden beri işte bu tarihi arka plana itiraz etmiştir. Ona göre Türklük, etnik gruplardan sadece birinin adıdır! Öyle ki bu tür konuşmalarında etnik grupların tamamını sayarken Türklüğü de onlardan biri olarak göstermiştir. Millet ise henüz tam olarak adlandıramadığı, bazen “Türkiyeli” bazen “milleti İbrahim” bazen de “aziz millet” dediği, bir ümmettir!

Erdoğan, bu sebeplerle Malazgirt ve Çanakkale zaferlerine, Arapları ortak ederek, “Türk-Arap-Kürt İttifakı” söylemi geliştirmiştir.

Bu bakış açısı, Baba Bush’un danışmanı, Yahudi asıllı Bernard Lewis’in geliştirmek istediği “Orta Doğu Kimliği” ile paraleldir.

Bernard Lewis, 1996 yılında, İstanbul Yapı Kredi Plaza’da verdiği ve benim de dinlediğim konferansında, Türk, Arap, Fars ve Kürt yerine bir Orta Doğu kimliği konulabileceğini ve “Ortadoğu Birleşik Devletleri Federasyonu" fikrini işlemişti. “Federasyon” kavramı Türkiye’de Turgut Özal tarafından belli belirsiz bir şekilde ortaya atılmış, Talabani de 1996’da, “Hayalim İstanbul'un başkent olduğu Ortadoğu Birleşik Devletleri'dir” demişti.

Lewis ise aynı yıl o konferansta Türkiye, Irak, İran'ın yarısı, Suriye, Lübnan, Ürdün, İsrail, Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri, Yemen ve Mısır'ın tek bir federasyonda birleştirilmesini haritayla açıklamıştı. Ben oradaydım.

Daha sonra, İsrail’in de dahil edildiği Doğu Akdeniz Birliği planlanmış hatta bu kavram, MHP’nin 2002 seçimlerinde seçim bildirgesine bile konulmuştur.

Bu plan ve projeler, Türkler tarafından değil Yahudi kökenli Amerikalılar tarafından geliştirilmiştir. Hepsinde asıl hedef, İsrail’in güvenliğini ve büyümesini sağlamaktır.

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Bütün bu projelerin odak noktasında bulunan hatta 2004 yılında “Büyük Orta Doğu Projesi Eş Başkanlığı” görevini üstlendiğini açıklamış olan Erdoğan’ın, 2026 yılında, Bilge Kağan’ın sözleriyle 30 Ağustos kutlaması yapması ve “Türk Milleti” demesi, bulunduğu makamın gereğidir.

Tabii “Erdoğan, ‘kutlu mücadele’ derken ‘Türk-Arap-Kürt ittifakı’nı ve ‘Terörsüz Türkiye’yi yani terör örgütünü siyasi siteme dahil etmeyi kastediyor” denilebilir ama Bilge Kağan’ın sözlerini, söyleyene değil söyletene bakmak lâzım... Söyleten, Büyük Türk Milleti’dir.