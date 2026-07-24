Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların güvenlik konusunda bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, Yeni Mahalle Kapalı Semt Pazarı'nda alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya gelerek çeşitli konularda bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.
Çalışmada, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin doğru ve etkin kullanımı, iletişim yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemleri, Toplum Destekli Polislik hizmetleri ile genel güvenlik kuralları hakkında vatandaşlara bilgi verildi.
Polis ekipleri, özellikle telefon ve internet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, şüpheli durumlarla karşılaşılması halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesini istedi.
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, suçların önlenmesinde vatandaşların bilinçli hareket etmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, benzer bilgilendirme faaliyetlerinin farklı noktalarda sürdürüleceğini belirtti.