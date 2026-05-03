Gazeteci Müyesser Yılmaz’ın köşesine taşıdığı değerlendirmelere göre, Türkiye’de yeniden şekillenen İmralı süreci ve PKK’nın geleceğine ilişkin tartışmalar siyasetin merkezine yerleşti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından daha önce gündeme getirilen “terörsüz Türkiye” hedefi çerçevesinde başlayan süreçte, teröristbaşı Abdullah Öcalan üzerinden yürütülen temaslar ve açıklamalar yeni bir siyasi polemik başlığı haline geldi.

Köşe yazısında aktarılanlara göre, İmralı’dan gelen mesajlarda örgütün silah bırakma ve kendini feshetme iddiaları sonrası yasal düzenleme beklentisi öne çıkarken, iktidar kanadı ise sürecin ancak sahadaki silah bırakmanın tamamen doğrulanmasıyla ilerleyebileceğini savunuyor.

'BAŞMÜZAKERECİ' TANIMI ÜZERİNDEN YENİ GERİLİM

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, geçen hafta İmralı’daki teröristbaşının "başmüzakereci, siyasi muhatap” olduğunu öne sürerek, "Bu artık sadece de facto olarak değil, yasal bir zemine de kavuşmalıdır." dedi. Tartışmanın en kritik başlıklarından biri ise “başmüzakereci” ifadesi oldu.

Türk Dil Kurumu tanımına atıf yapılan yazıda, bu kavramın devlet temsilcileri için kullanıldığı hatırlatılırken, ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü birinin bu tanım kapsamında değerlendirilemeyeceği görüşü öne çıkarılıyor. Buna rağmen bazı siyasi aktörlerin İmralı sürecine ilişkin “yasal zemin” talepleri gündeme taşıdığı ifade ediliyor.

SINIRLARI GENİŞLEYEN TALEPLER İDDİASI

DEM Parti ve Kandil kaynaklı açıklamalarda “cezaların kaldırılması”, “siyasi zemin” ve “anayasal haklar” gibi başlıklar öne çıkıyor. Diyarbakır’da kurulduğu belirtilen bazı oluşumların da Kürtçe’nin resmi dil olması ve özerklik benzeri talepler içeren söylemler geliştirdiği aktarılıyor.

TBMM VE 'SÜREÇ' MESAJLARI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un süreçle ilgili “yasal düzenlemeler hızlı çıkarılabilir” yönündeki açıklamaları da tartışmaya dahil edilirken, CHP cephesinden gelen “süreç şeffaf yürütülmeli” uyarılarının siyasi gerilimi artırdığı belirtiliyor.

BELİRSİZLİK VE SİYASİ TARTIŞMA DERİNLEŞİYOR

Yılmaz’ın köşesine taşıdığı değerlendirmeler, İmralı süreci etrafında hem güvenlik politikaları hem de siyasi talepler açısından ciddi bir belirsizlik alanı oluştuğunu ortaya koyuyor. “Başmüzakereci kim?” sorusu ise tartışmanın merkezindeki yerini koruyor.