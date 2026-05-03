Elazığ'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte, araçlarının yazlık bakımlarını yaptırmak isteyen sürücüler sanayi sitelerinde yoğunluk oluşturmaya başladı. Özellikle uzun yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar; motor yağı, klima ve hava filtresi gibi temel kontroller için bakım merkezlerinin yolunu tutuyor.

‘5 BİNDEN 150 BİN LİRA ZARAR ETMEYİN’

Oto tamir ustası Muharrem Dündar, sürücüleri bakımları aksatmamaları konusunda uyararak maliyet tablosuna dikkat çekti. Bir aracın periyodik bakım maliyetinin 5 bin ile 10 bin lira arasında değiştiğini belirten Dündar, bu işlemlerin zamanında yapılmaması durumunda faturanın 100 bin ile 150 bin liraya kadar yükselebileceğini ifade etti.

Usta Dündar, yüksek maliyetlere karşı tedbirli olunması gerektiğini vurgulayarak şu kontrollerin altını çizdi:

Antifriz, motor yağı ve fren hidroliği mutlaka kontrol edilmeli. Yağ, hava ve mazot filtrelerinin yenilenmesi motor sağlığı için kritik. Bakımların ihmal edilmesi, motorun kilitlenmesine kadar varan ciddi hasarlara neden olabilir.

"TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATMAMALIYIZ"

Aracını bakıma getiren vatandaşlardan Mustafa Gündal ise güvenli sürüşün önemine değindi. Gündal, "Yola çıkarken hem kendi güvenliğimiz hem de trafiği tehlikeye sokmamak adına; lastik, antifriz ve yağ bakımlarımızı yaptırdık, hava filtrelerini değiştirdik" diyerek tüm sürücüleri duyarlı olmaya çağırdı.