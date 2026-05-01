MHP'de teşkilatların görevden alınması ve kurultay tarihinin belirlenmesiyle hareketli günler yaşanırken, MHP'li Semih Yalçın'dan Terörsüz Türkiye sürecinde tartışmaları alevlendirecek bir açıklama geldi.

Yazılı bir açıklamada bulunan Yalçın, "Dem; Türkiye partisi olma ve meşru siyasete entegrasyon sözü verenlerin, sözlerini yerine getirme Dem'idir. Vakit; bölücü terör örgütünün fesih, silahları bırakma ve devletin emin ellerine teslim olma sürecinin gereklerini eksiksiz yerine getirme vaktidir." dedi. Yalçın sözlerinin devamında ise, "Terörsüz Türkiye, aynı zamanda bir samimiyet ve hüsnüniyet imtihanıdır. Şartlar olgunlaştığında TBMM de devreye girecek ve gereken düzenlemeler yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

MHP İTİRAF ETTİ

Bugüne kadar PKK terör örgütünün silah bırakma ve fesih sürecinin tamamlanmadığına dair açıklama ve imalar iktidar kanadından yapılırken, ilk kez MHP'den de bu yönde bir çıkış geldi. MHP'nin açıklaması bölücü terör örgütünün silah bırakmadığını itiraf olarak dikkat çekti.

AKP RAPORU BAHÇELİ'YE REDDİYE YAPMIŞTI

Aralık 2025'te Pervin Buldan ile Devlet Bahçeli arasındaki görüşmenin ardından her iki taraf sürecin yeni aşamasına geçildiğini söylemişlerdi. Ancak AKP'nin Terörsüz Türkiye komisyonuna sunduğu raporda PKK terör örgütünün silah bırakmadığına dikkat çekilmiş ve silah bırakmadan herhangi bir aşamaya geçilmemesi gerektiği ifade edilmişti. MHP'nin bu beklenmedik çıkışı dün gerçekleşen Erdoğan Bahçeli görüşmesinin ardından gelmesi de ayrıca dikkat çekti.

YENİÇAĞ BİLDİ

Yeniçağ'da 29 Nisan'da Fatih Ergin imzasıyla yayımlanan "Terörsüz Türkiye'de şekil değişimi: MHP'den çok konuşulacak kulis" başlıklı haberde MHP'nin temkinli pozisyona geçtiği aktarılmıştı. MHP'nin PKK'nın silah bırakmadığına ve yasal düzenleme için şartların olgunlaşmadığına ima eden açıklaması temkinli pozisyonun sinyali olarak öne çıktı.