Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili açıklamalarda bulunan Murat Karayılan, DEM Parti heyetinin yaklaşık bir aydır Abdullah Öcalan ile görüşememesine dikkat çekerek bu durumun sürecin gidişatıyla doğrudan bağlantılı olduğunu savundu. Karayılan, nisan ayına dair beklentilerin boşa çıktığını şu sözlerle dile getirdi: "Hükümet ve AKP yetkilileri tarafından çözüm yasalarının çıkacağı ay olarak belirlenen ve herkesin heyecanla beklediği nisan ayında Apo ile hiçbir görüşmenin olmamış olması normal olmadığı gibi, sürecin geleceği açısından da bir tehlike işaretidir. Anlaşıldığı kadarıyla devletin üst katı nezdinde sürecin dondurulmasına yol açacak bir sonuca varılmıştır. Şu an itibarıyla süreç dondurulmuştur. Bize yansıyan ve bizim gördüğümüz budur."

"SİLAHLI MÜCADELEYİ SONA ERDİRME KARARI SIRADAN DEĞİLDİR"

Örgütün fesih ve silah bırakma kararı aldığını hatırlatan Karayılan, iktidarın "adım atılmadı" eleştirilerine karşı çıktı: "İktidarın adım atması için gerekenlerin hepsini eksiksiz bir biçimde yaptığımız aşikardır. Bir örgütün 42 yıldır yürüttüğü mücadele tarzı olan silahlı mücadele stratejisini sona erdirmesi ve kendini feshetmesi sıradan bir karar değildir. En stratejik bir karardır. Bu karar ve peşi sıra atılan adımlar duruyorken kimse bizim adım atmadığımızı söyleyemez."

"TESLİMİYET DAYATILIYOR, SAHADA KARŞILIĞI YOK"

Hükümetin yasal düzenlemeden önce silahların bırakılması yönündeki takvimine sert tepki gösteren Karayılan, bölgedeki güvenlik dengelerine işaret ederek şunları söyledi: "Siyasi iktidarın 'önce silah bırakma, sonra yasal düzenleme' yaklaşımı en hafif deyimle işi yokuşa sürmedir, teslimiyeti dayatmadır. Sahayı bilen ve gerçekçi düşünen her insan çok iyi bilir ki, pratik sahada bunun gerçekleşmesinin mümkünatı yoktur. Ortadoğu kaynıyor. Her tarafta vızır vızır dronlar, füzeler uçuşuyor. Mevcut durumda güçlerimizin güvencesi, kurduğumuz güvenlik sistemi ve silahlarımızdır. Yasal bir güvence olmadan bizim bu zeminde silah bırakmamız akıl dışı olur."

ERDOĞAN: "SÜREÇ OLMASI GEREKTİĞİ GİBİ İLERLİYOR"

Karayılan’ın bu açıklamalarına karşın, Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı grup toplantısında sürece dair iyimser bir tablo çizmişti. Erdoğan, "Olumlu bir atmosfer vardır, yapılması gerekenler bellidir, süreç olması gerektiği şekilde ilerlemektedir. Sürece dair karamsar senaryolar yazanlar, gerçeklerle değil vehimleriyle hareket etmektedir" ifadelerini kullanarak sürecin devam ettiğini vurgulamıştı.