Emekli ve memur maaş zammı yeniden hesaplandı: Bir gün kala 4 aylık rakam…

Milyonlarca memur ve emeklinin Temmuz ayında alacağı zam oranını netleştirecek süreçte nefesler tutuldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 4 Mayıs Pazartesi günü açıklayacağı Nisan ayı enflasyon verisi, maaş hesaplamalarında belirleyici bir viraj olacak.
Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
2026 yılının ilk çeyreğinde enflasyon; Ocak’ta yüzde 4,84, Şubat’ta yüzde 2,96 ve Mart’ta yüzde 1,94 olarak kayıtlara geçmişti.
Nisan ayı için ekonomistlerin beklenti ortalaması ise yüzde 3,19 seviyesinde yoğunlaşıyor. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda, yılın ilk 4 ayı için biriken zam potansiyeli de gün yüzüne çıkacak.
Nisan verisi beklentiler dahilinde gelirse, maaş gruplarına göre şu tablo oluşacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 4 aylık verilere göre şimdiden yüzde 13,55’lik bir zam hakkı elde etmiş olacak. 20 bin TL en düşük emekli maaşı şimdiki tahminlere göre zam uygulanırsa 2 bin 710 TL’lik zammı cebe koyuyor.
Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 11'lik zam oranına ek olarak, yaklaşık yüzde 2,29 oranında enflasyon farkı oluşuyor. Bu durum, 4 aylık toplam zam oranını yüzde 9,45 seviyesine getiriyor.
Temmuz ayındaki nihai artış; Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının duyurulmasıyla kesinlik kazanacak.
Uzmanlar, yılın ilk yarısındaki toplam enflasyonun yüzde 15 ile yüzde 17 bandında seyredeceğini öngörüyor.
Memurlar için yılın ikinci yarısı için belirlenen yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı da bu farka eklenerek son maaş tablosu oluşturulacak.
Enerji fiyatları, döviz kuru ve gıda maliyetlerindeki seyir, önümüzdeki iki ayın verileri üzerinde baskı kurmaya devam ederken; Nisan ayı verisi zam beklentilerinin yukarı yönlü revize edilip edilmeyeceğini tayin edecek.