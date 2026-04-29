Mardin büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk 'Kobane davasından', Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ise 'Kent uzlaşısı' davasından tutuklanmış, görevden alınmış ve yerlerine kayyum atanmıştı.

BAHÇELİ 'AHMETLER MAKAMA' DEMİŞTİ

MHP lideri Devlet Bahçeli ise Terörsüz Türkiye sürecine bağlı olarak, "Öcalan umuda, Ahmetler makama, Demirtaş yuvaya" çıkışını yapmıştı.

Gazeteci Sinan Burhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iki başkanın da mayıs ayında görevlerinde döneceklerini iddia etti.

Burhan, paylaşımında, "Terörsüz Türkiye sürecinde önemli adımlar atılacak. Mayıs ayı içinde, Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı Ahmet Türk ile Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in görevlerine döneceği ifade ediliyor" iddiasında bulundu.