Bursa'nın Gemlik Kaymakamlığı tarafından, 19-25 Nisan tarihleri arasında ilçedeki tüm toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklamalarının durdurulduğunu resmi bir açıklamayla duyurdu. Yasak kapsamında ilçedeki açık ve kapalı alanlardaki her türlü toplu etkinlik durduruldu.

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK ve terörist elebaşı Abdullah Öcalan lehine, örgütle bağlantılı olduğu belirtilen gruplar tarafından 19 Nisan tarihinde Gemlik'te bir yürüyüş ve basın açıklaması planlandığına dair istihbarat alındığı belirtildi. Açıklamada, milli birlik ve beraberliği hedef alan eylemlerin engellenmesi ve kamu güvenliğinin tesisi için bu kararın alındığı vurgulandı.

İLÇEYE GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KONTROL ALTINA ALINDI

Gazete Pencere'de yer alan habere göre alınan karar, sadece ilçe merkezindeki eylemleri değil, Gemlik'e yönelik ulaşımı da kapsıyor. Eylemlere katılmak amacıyla çevre il ve ilçelerden Gemlik'e gelmek isteyen şahıs ve araçların ilçeye girişleri güvenlik güçleri tarafından engellenecek. Kaymakamlık, bu uygulamanın 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddelerine dayandırıldığını ifade etti.

AÇLIK GREVİNDEN PANKART ASMAYA KADAR HER ŞEY YASAK

19 Nisan Pazar günü saat 00.01'den itibaren başlayacak olan yasak, 25 Nisan Cumartesi gece yarısına kadar yedi gün boyunca kesintisiz devam edecek. Bu süre zarfında ilçede; oturma eylemleri, açlık grevleri, afiş ve pankart asma gibi her türlü eyleme izin verilmeyecek. Kaymakamlık, "kamu esenliğini bozacak her türlü girişimin önüne geçileceğini" bildirdi.