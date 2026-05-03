Şekerleme sektörünün köklü markalarından biri daha mağaza kapanma kararı aldı.

Lammes Candies, uzun süredir devam eden ekonomik baskılar ve değişen tüketici alışkanlıkları nedeniyle tüm fiziksel satış noktalarını kapatma kararı aldığını açıkladı. 1885 yılında kurulan ve 140 yılı aşkın geçmişe sahip olan marka, böylece perakende mağazacılık faaliyetlerine son verecek.

Şirket yönetimi, alınan kararın sürdürülebilirlik açısından kaçınılmaz olduğunu belirtti. Kapanma sürecinin kademeli olarak ilerleyeceği, mevcut siparişlerin tamamlanacağı ve çalışanlara destek sağlanacağı ifade edildi.

Markanın mağazalarının kapatılacağı bilgisi ilk olarak Teksas’ın Round Rock kentindeki bir şubeye asılan duyuruyla kamuoyuna yansıdı. Şirket, stoklar tükenene kadar çevrim içi satışlarını sürdüreceğini de duyurdu.

Öte yandan, sektörde benzer gelişmelerin arttığı görülüyor. Artan maliyetler ve düşen talep, özellikle butik ve köklü markaları zor durumda bırakmaya devam ediyor.