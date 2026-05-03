Anasayfa Ekonomi Değerli metallerde gümüş alarmı: Bank of America'dan iki kritik senaryo

Bank of America, gümüş piyasasında taşları yerinden oynatacak bir rapor yayımladı. Dev banka, piyasadaki büyük arz açığını ve altınla olan tarihsel bağları inceleyerek dikkat çeken senaryolar paylaştı. İşte gümüşte yıl sonu beklenen o şaşırtıcı rakamlar...

Abdullah Kerzi
Bank of America'dan Tarihi Projeksiyon

Banka, gümüşün yıl sonuna kadar sergileyebileceği performansa dair iki farklı hedef fiyat yayımladı.

Altın-Gümüş Oranı Rotayı Çiziyor

Analiz, bir ons altın almak için gereken gümüş miktarını gösteren rasyonun, tarihsel ortalamaların altına inmesi durumunda fiyatların patlayacağını öngörüyor.

Senaryo 1: 135 Dolarlık Boğa Koşusu

Altın fiyatlarının 5 bin dolara ulaşması ve rasyonun 2011'deki gibi 32'ye 1 seviyesine gerilemesi durumunda gümüşün ilk hedefi 135 dolar olarak belirlendi.

Senaryo 2: 309 Dolarlık Uç Tahmin

1980’deki büyük gümüş sıkışmasında görülen 14’e 1 oranının bugünkü piyasa koşullarında tekrarlanması halinde gümüşün 309 dolara tırmanabileceği açıklandı.

Altın Yükselirse Gümüşü de Sürükler

Gümüşün hem parasal bir varlık olması hem de altın boğa piyasasıyla birlikte hareket etme eğilimi, gümüşün altına kıyasla daha sert yükselebileceğine işaret ediyor.

Piyasada Beş Yıldır Kapanmayan Arz Açığı

2025'te üst üste beşinci kez verilen arz açığı ve 716 million onsa ulaşan kümülatif eksiğin fiyatlar üzerindeki baskısı artıyor.

Eriyen Yer Üstü Stokları Alarm Veriyor

Son 15 yılda yer üstü gümüş stoklarında yaklaşık yarım milyar onsluk bir düşüş yaşanması, piyasayı yeni bir "sıkışma" noktasına taşıyor.

Jeopolitik Tansiyon ve Enflasyon Faktörü

İran savaşı ve enerji fiyatları kaynaklı enflasyon belirsizliği, yatırımcıların güvenli liman arayışında gümüşü ön plana çıkarıyor.

Teknoloji ve Yapay Zeka Talebi

Güneş enerjisi sektöründeki değişimlere rağmen, veri merkezi kurulumları ve yapay zeka yatırımları gümüş talebini diri tutmaya devam ediyor.

Savunma Sanayisinde Vazgeçilmez Güç

Kalite ve güvenilirliğin kritik olduğu modern askeri sistemlerde gümüşten vazgeçilememesi, metalin sanayi ayağını güçlü kılıyor.

