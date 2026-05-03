MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan 'Terörsüz Türkiye' adımları devam ediyor. Türkiye’nin gündemindeki "terörsüz Türkiye" süreci, güvenlik bürokrasisinin kuracağı teknik süzgeçle yeni bir boyuta evriliyor. Silah bırakan örgüt üyelerinin dönüş yolunda tek yetkili, MİT ve emniyet birimlerinden oluşacak "doğrulama ve teyit mekanizması" olacak.

"FERMUAR SİSTEMİ" İLE ADIM ADIM İLERLEME

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, süreçte herhangi bir tıkanıklık yaşanmıyor; aksine hükûmet kendi belirlediği takvim dahilinde hareket ediyor. Sürecin işleyişi "fermuar sistemi" olarak adlandırılıyor. Her adımın bir diğerini tetiklediği bu modelde, yasal düzenleme gerektirmeyen bazı idari adımların kısa süre içinde atılması bekleniyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Sürecin temel dinamikleri ise şu şekilde netleşiyor. AK Parti kaynakları, Kandil veya DEM Parti’den gelen açıklamalardan ziyade doğrudan Öcalan’ı muhatap aldıklarını vurguladı.

Güvenlik bürokrasisi, örgütün silah bırakmasını teşvik edecek adımlar üzerine hem İmralı hem de Kandil hattında temas trafiğini sıkılaştırdı.

MİT’TEN TEKNİK VE HUKUKİ HAZIRLIK

Sürecin en kritik ayağını yürüten MİT Başkanı İbrahim Kalın, geçtiğimiz günlerde AK Parti yönetimine kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Bu sunumda, silah bırakanların teslim alınma şeklinden silahların akıbetine, Türkiye’ye döneceklerin tabi olacağı hukuki süreçlerden teknik takip mekanizmalarına kadar tüm detaylar masaya yatırıldı.

Kurulacak olan "doğrulama ve teyit mekanizması", geri dönmek isteyenlerin samimiyetini ve örgütle bağını kestiğini denetleyecek bir süzgeç görevi görecek.

"EŞ ZAMANLILIK" TALEBİNE RET

DEM Parti’nin "silah bırakma ve yasal düzenleme eş zamanlı olsun" talebi, Ankara kulislerinde karşılık bulmadı. AK Parti yönetimi, önce silahların bırakılmasını ve bunun teyit edilmesini şart koştu. Yasal çerçevenin ancak bu doğrulamanın ardından somutlaşacağı belirtildi.

KANDİL’İN "SÜREÇ DONDURULDU" ÇIKIŞI TEPKİ ÇEKTİ

Örgüt yöneticilerinden Murat Karayılan’ın "Süreç donduruldu" yönündeki açıklamaları ise hem DEM Parti hem de İmralı cephesinde soğuk duş etkisi yarattı. DEM Parti kanadı, bu tür ifadelerin "sürecin ruhuna aykırı" olduğunu savunarak, mevcut durumu bir "tıkanma" değil, "aşılması gereken bir duraksama" olarak nitelendirdi.

Güvenlik birimlerinin yapacağı teknik hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte, sürecin yeni somut gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.