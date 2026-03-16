Hepsiburada yürütücülüğünde gerçekleştirilen Yapay Zeka Destekli Lojistik Anahat Optimizasyonu Yarışması, TEKNOFEST 2026 kapsamında gençleri yapay zeka ve lojistik alanında çözüm üretmeye davet ediyor.

T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen yarışma, Türkiye genelindeki genç yetenekleri bir araya getirmeyi hedefliyor.

LOJİSTİKTE YAPAY ZEKA ÇÖZÜMLERİ

Bu yıl lojistik sektörünün kritik alanlarından biri olan anahat taşımacılığına odaklanan yarışmada katılımcılardan, makine öğrenmesi destekli optimizasyon çözümleri geliştirmeleri bekleniyor.

Takımların, kapasite, hacim ve servis seviyesi kısıtlarını dikkate alarak teslimat atamaları yapabilen, transfer merkezleri arasındaki rotaları verimli şekilde planlayabilen ve makine öğrenmesi yöntemleriyle teslimat hacimlerini öngörebilen bütüncül sistemler tasarlamaları amaçlanıyor.

GERÇEK VERİ SETLERİYLE ÇÖZÜM GELİŞTİRECEKLER

Yarışma sürecinde ekipler, gerçek operasyonel veri setleri üzerinde çalışarak maliyet, gecikme riski, kapasite kullanımı ve operasyonel kısıtları birlikte ele alan modeller geliştirecek.

Projelerin lojistik operasyonlarda verimliliği artırması, hizmet kalitesini iyileştirmesi ve sürdürülebilir planlama modellerine katkı sağlaması hedefleniyor.

Finale kalan takımlar çözümlerini jüriye fiziki sunumla aktaracak.

Dereceye giren ekipler ödüllerini 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa’da düzenlenecek TEKNOFEST 2026’da alacak.

BAŞVURULAR 22 MART’A KADAR

Yarışmaya ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile mezuniyetinin üzerinden bir yıl geçmemiş kişiler başvurabilecek.

En az 2, en fazla 4 kişiden oluşacak takımların katılacağı yarışmada birinciye 150 bin lira, ikinciye 120 bin lira, üçüncüye ise 100 bin lira ödül verilecek.

Başvurular 22 Mart’a kadar devam edecek.