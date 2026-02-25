TEKNOFEST açıklamasına göre, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ana yürütücülüğünde düzenlenen festival, teknoloji yarışmalarına yepyeni bir kategori ekliyor. İlk kez düzenlenecek Maden Teknolojileri Yarışması, madencilik sektöründe dijital dönüşümü hızlandırmayı, otonom üretim sistemlerini yaygınlaştırmayı ve yerli mühendislik çözümlerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Türk Altın İşletmeleri AŞ’nin yürütücülüğünü üstlendiği yarışma, nadir toprak elementleri, lityum ve bor gibi kritik minerallerde dışa bağımlılığı azaltacak, çevreye duyarlı ve yüksek katma değerli ulusal teknolojilerin geliştirilmesine odaklanıyor.

Genç mühendisleri bu değişimin ön saflarına taşıyan yarışma, madenciliği yalnızca ham madde çıkarma süreci olmaktan çıkarıp yapay zeka, ileri teknoloji ve sürdürülebilirlik ekseninde stratejik bir sektöre dönüştürmeyi hedefliyor.

Yarışmacılardan ileri seviye cevher zenginleştirme teknolojileri, yerli yazılımlarla geliştirilmiş arama, takip ve ölçüm sistemleri, otonom madencilik uygulamaları, yapay zeka entegrasyonu, iş güvenliği yenilikleri ve çevre odaklı üretim yaklaşımları üzerine projeler bekleniyor.

Stratejik madenlerin katma değerli nihai ürüne dönüştürülmesinden akıllı otonom maden araçlarına, yapay zeka tabanlı planlama yazılımlarından atık ve elektronik atıklardan değerli metal geri kazanımına kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan yarışma, sürdürülebilir su kullanımı ve alan rehabilitasyonu çözümlerini de öncelikler arasına alıyor.

Yarışmaya Türkiye ve yurtdışındaki üniversitelerde öğrenim gören lisans, ön lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ile açık öğretim öğrencileri başvurabiliyor. Ayrıca mezunlar, girişimciler ve özel sektör temsilcileri de yarışmaya katılma hakkına sahip.

Birinci ekip 18 Cumhuriyet altını, ikinci 12 Cumhuriyet altını, üçüncü ise 6 Cumhuriyet altını ödülün sahibi olacak. Başvurular 28 Şubat tarihine kadar devam edecek.